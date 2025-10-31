Benoeming waarnemend Gouverneur van Curaçao

De Rijksministerraad heeft op voordracht van de Raad van Ministers van Curaçao, mevrouw Ruthsella Agueda Jansen voorgedragen voor benoeming tot waarnemend Gouverneur van Curaçao. Mevrouw Jansen vervangt de huidige waarnemend Gouverneur van Curaçao, mevrouw Michèle Russel - Capriles, van wie de ambtstermijn op 1 september 2025 is afgelopen.

Ruthsella Jansen is geboren op Curaçao en was tot haar pensionering in februari 2024 adjunct-directeur van de Maduro & Curiëls Bank op Curaçao. Eerder bekleedde ze leidinggevende functies bij verschillende overheidsdepartementen op Curaçao.

Mevrouw Jansen heeft diverse maatschappelijke functies vervuld. Zo was zij honorair consul-generaal van Canada voor Aruba, Curaçao en Bonaire en was zij lid van de klachtenadviescommissie van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De waarnemend gouverneur wordt bij Koninklijk besluit benoemd voor een termijn van zes jaar.