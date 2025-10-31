Kabinet organiseert Nationale Dialoog op 4 november

Op dinsdag 4 november 2025 vindt in Madurodam Den Haag de startbijeenkomst plaats van de Nationale Dialoog. Deze is eerder aangekondigd door staatssecretaris Jurgen Nobel van Participatie en Integratie als onderdeel van de Actieagenda Integratie. De eerste Nationale Dialoog bijeenkomst wordt geopend door premier Dick Schoof.

Het doel van de Nationale Dialoog is om de sociale samenhang in Nederland te versterken en de dialoog tussen verschillende burgers onderling én tussen burgers en de overheid te stimuleren.

Staatssecretaris Jurgen Nobel: “Het is belangrijk dat we blijven kijken naar wat ons als Nederlandse samenleving bindt. Met de Nationale Dialoog willen we de ruimte bieden om dit gesprek te voeren. Ook – en misschien wel juist – als het schuurt. Ik vind het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven en elkaar niet uit de weg gaan vanwege een mening.”

Tijdens de bijeenkomst gaan deelnemers onder leiding van dagvoorzitter Marco Pastors in gesprek over onderwerpen als: Wat betekent de Nederlandse samenleving voor jou? Is Nederland voor iedereen een open en vrije samenleving, waar je kan zijn wie je bent? Wat bindt ons in onze verscheidenheid? Hoe beïnvloeden verschillen in opvattingen ons contact met elkaar? Wat maakt het gesprek over sommige onderwerpen moeilijk?



De genodigden zijn bekende en minder bekende Nederlanders, burgers en bestuurders van links tot rechts, van progressief tot conservatief, werkgevers en werknemers en met diverse etnische, culturele en religieuze of niet-religieuze achtergronden. De deelnemers zijn ook uitgenodigd om zelf onderwerpen aan te dragen die hen aan het hart gaan.



Vervolg Nationale Dialoog

De Nationale Dialoog vindt plaats in de landelijke Week van de Dialoog die dit jaar duurt van 3 t/m 11 november 2025. In 2026 wil het kabinet deze dialogen voortzetten in het hele land. Aan het eind van dat jaar zal er een slotbijeenkomst zijn met diverse beleidsmakers, wetenschappers en betrokken burgers. De uitkomsten worden gebruikt voor het uitbreiden en aanscherpen van de beleidsaanpak op het gebied van sociale cohesie. Iedereen is welkom om ideeën aan te dragen hoe we de sociale samenhang in Nederland kunnen versterken via nationaledialoog@minszw.nl.



