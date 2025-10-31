Nieuwe regels voor Buy Now Pay Later

Kredietverstrekkers en aanbieders van Buy Now, Pay Later-diensten krijgen te maken met nieuwe regels. De aangescherpte regels moeten vooral jongeren beter beschermen tegen het gemak waarmee ze in de schulden kunnen raken. Daarnaast komen BNPL-aanbieders volgend jaar onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar tot die tijd moeten bedrijven in de sector zelf orde op zaken stellen. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel hiertoe van minister Heinen van Financiën en staatssecretaris Rutte van Justitie en Veiligheid.

Steeds meer consumenten, onder wie veel jongeren, maken gebruik van Buy Now, Pay Later-diensten. Dit kan, zeker bij jongeren die al een kwetsbare financiële positie hebben, leiden tot financiële problemen. Daarom gaan vanaf 2026 nieuwe regels gelden op basis van een Europese richtlijn. Tot die tijd blijft het kabinet inzetten op zelfregulering van de sector. Het kabinet gaat dus BNPL-diensten beter reguleren en consumenten beter beschermen tegen nieuwe vormen van krediet.

Breder toezicht

Momenteel vallen BNPL-diensten door een uitzondering buiten het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat gaat met de invoering van de Consumer Credit Directive II (CCDII) per november 2026 veranderen.

Aanbieders van BNPL-diensten vallen met de implementatie van de richtlijn onder de Wet financieel toezicht (Wft). Dit betekent dat zij een vergunning moeten aanvragen bij de AFM voor het uitgeven van kredieten. Ook worden zij verplicht om bij het verlenen van krediet aan een consument eerst een kredietwaardigheidstoets uit te voeren, een zogeheten BKR-check.

Strengere leeftijdscontrole

Bovendien worden BNPL-diensten verboden voor jongeren onder de 18 jaar. Hiermee gaat Nederland een stap verder dan de EU-verplichtingen. Ook geeft het kabinet gehoor aan de wens van de Tweede Kamer om BNPL-diensten aan strengere regelgeving te onderwerpen. De BNPL-aanbieders worden dus verplicht om een goede leeftijdsverificatie uit te voeren. Daarnaast zullen er strengere reclameregels gelden, zoals een verbod op reclame waarin ten onrechte wordt gesuggereerd dat een krediet de financiële situatie van een consument verbetert.

Ook voor kredietaanbieders uit het buitenland komen er regels. Zij moeten kredieten voortaan registreren bij het BKR, en voldoen aan een kredietcheck op basis van Nederlandse leennormen. Hiermee wordt voorkomen dat aanbieders van BNPL-diensten en kredieten vanuit het buitenland hun diensten gaan aanbieden, om Nederlandse regelgeving te omzeilen.

Ook nieuwe regels voor creditcardaanbieders

Creditcardaanbieders met een maandelijkse aflossing krijgen in Nederland ook te maken met nieuwe regelgeving. Om de creditcard betaalbaar te houden voor de consument en rendabel te houden voor aanbieders, gelden er wel een aantal uitzonderingen. Aanbieders kunnen bijvoorbeeld nog steeds een maandelijkse bijdrage vragen voor het gebruik van de creditcard.

Gesprekken en gedragscode

De maatregelen uit de CCDII moeten uiterlijk vanaf 20 november 2026 ingaan. Tot die tijd blijft het kabinet in gesprek met betrokken partijen en zich inzetten voor zelfregulering van BNPL-aanbieders door middel van een gedragscode.

De ministerraad heeft ermee ingestemd om het implementatievoorstel CCDII ter advisering naar de Raad van State te zenden.