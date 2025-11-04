Minister Karremans naar Londen voor samenwerking AI, fotonica en computertechnologie

Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben eerder dit jaar uitgesproken om nauwer te gaan samenwerken aan technologische innovatie. Zo blijft Europa innovatief, concurrerend en veilig. Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gaan daarom voor een innovatiemissie gericht op AI, geïntegreerde fotonica en neuromorfe computertechnologie naar de Britse hoofdstad Londen. Minister Karremans (Economische Zaken) neemt op maandag 10 en dinsdag 11 november 2025 deel aan dit bezoek en ondertekent een Brits-Nederlands partnerschap.

In februari hebben minister-president Starmer en minister-president Schoof samen aangekondigd om een Brits-Nederlandse samenwerking aan te gaan op terreinen als kunstmatige intelligentie (AI), quantumtechnologie, halfgeleiders, fotonica en nieuwe computertechnologieën.



Tijdens de innovatiemissie ondertekenen minister Karremans en de Britse minister Kanishka Narayan (AI, tech en halfgeleiders) officieel deze samenwerking. Beide landen organiseren een gezamenlijk seminar, ronde tafels en ontmoetingen in de Royal Society in Londen waaraan meer dan honderd bedrijven, kennisinstellingen en overheden uit beide landen deelnemen. Dit zijn toeleveranciers en eindgebruikers die zich richten op AI, geïntegreerde fotonica en neuromorfe computertechnologie vanuit materialen, apparaten, circuitontwerp, hardware, architectuur, algoritmes of applicaties.

Minister Karremans (Economische Zaken): “Rekenkracht is steeds relevanter voor allerlei technologieën die bedrijven kunnen gebruiken en in industriële processen. Daarom bouwen we in Nederland bijvoorbeeld een AI-fabriek. We nemen ook het voortouw om met andere landen samen te werken aan technologieën als AI, fotonica, quantum en aan het ontwikkelen van innovaties rondom het ontwerp, stapelen of verpakken van chips. Daarvoor is het Verenigd Koninkrijk een logische Europese partner om intensiever mee samen te werken. Zo stimuleren we in beiden landen ondernemerschap én zijn we minder ongewenst afhankelijk van technologieën, (half)producten of grondstoffen.”

Fotonica

Fotonica is een technologie die zich richt op het detecteren, opwekken, transporteren en bewerken van licht. Geïntegreerde fotonica zijn chips die dus met optische signalen werken in plaats van met elektrische signalen. Communicatie via optische signalen kan meer informatie tegelijkertijd en over een langere afstand versturen. Dat zorgt voor betere prestaties en is bovendien energiezuiniger.

Neuromorfe computertechnologie

Neuromorfe computertechnologie lijkt op de werking van het menselijk brein. De technologie richt zich op dataopslag en dataverwerking op dezelfde plek. Dit verkleint de noodzaak van dataoverdracht, verhoogt de verwerkingssnelheid, terwijl het energieverbruik juist wordt verminderd.

Kunstmatige intelligentie (AI)

Kunstmatige intelligentie (AI) is de digitale technologie die de economie, veiligheid en manier van leven de komende jaren gaat bepalen. Nederland investeert daarom in een eigen AI-infrastructuur, stimuleert dat er innovatieve AI-modellen worden ontwikkeld en vermarkt, en bevordert de (verantwoorde) toepassing ervan breed in het bedrijfsleven en de samenleving.

Programma minister Karremans (EZ), innovatiemissie Verenigd Koninkrijk

Maandag 10 november 2025 (vanaf 17.00 uur)

Start innovatiemissie

Welkomstdiner met deelnemende bedrijven, kennisinstellingen en overheden (NL en VK)

Dinsdag 11 november 2025 (vanaf 08.00 uur)