Minister-president Schoof neemt deel aan COP30 en CELAC-EU top en bezoekt Curaçao en Aruba

Minister-president Schoof neemt op 6 en 7 november 2025 deel aan de klimaattop COP30 in Belém, Brazilië. Onderwerpen die tijdens deze klimaattop centraal staan zijn de bijdrages die lidstaten leveren om het doel van 1,5 graad te halen, klimaatadaptatie, implementatie en klimaatfinanciering. Tijdens de COP30 spreekt de minister-president de andere regeringsleiders toe en neemt hij deel aan verschillende thematische sessies.

Op 7 en 8 november maakt de minister-president een korte stop in Curaçao en Aruba. Aansluitend reist de minister-president op 8 november door naar Santa Marta, Colombia voor deelname aan de CELAC-EU top. Deze top wordt georganiseerd door de Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) en de EU. De top biedt kansen om het partnerschap tussen de EU en CELAC verder te versterken. En om de positie van de EU als betrouwbare partner van de LAC-regio te bevestigen.