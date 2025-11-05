Maatregelen tegen salmonella na overleg met pluimveesector

Na zorgwekkende cijfers over een verhoogd voorkomen van Salmonella Enteritidis in de Nederlandse pluimveesector sinds mei 2023, heeft de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) Femke Wiersma de sector gevraagd om extra maatregelen te nemen. Om deze stijging, van minder dan twee procent naar ongeveer vier procent, tegen te gaan, heeft de Nederlandse pluimveesector maatregelen genomen, vooruitlopend op eventuele verplichtende maatregelen.

Stijging ziektegevallen

Salmonella Enteritidis is een bacterie die vooral ziektegevallen veroorzaakt door contact met of het eten van besmet voedsel, met name rauwe of onvoldoende verhitte eieren. Mensen die deze bacterie oplopen krijgen voornamelijk te maken met darmklachten, maar besmetting kan ook leiden tot ernstigere klachten zoals koorts. Sinds mei 2023 zijn er meer leghennen en mensen die deze bacterie oplopen. Dit vormt een risico voor de volksgezondheid en de voedselveiligheid, waardoor aanvullende maatregelen nodig zijn.

Sector neemt verantwoordelijkheid

Tijdens een recent bestuurlijk overleg met de brancheorganisatie van de pluimveesector heeft de brancheorganisatie aan de minister toegezegd aanvullende maatregelen te nemen. De pluimveesector heeft dit vastgelegd in een uitvoeringsbesluit dat sinds 20 oktober 2025 van kracht is. Het grootste deel van de legpluimveehouders in Nederland krijgt met dit uitvoeringsbesluit te maken. Belangrijk in dit besluit is vaker testen op salmonella, waardoor besmettingen vroegtijdig kunnen worden gevonden. Ook is sinds 23 oktober 2025 een apart reinigings- en ontsmettingsprotocol van kracht voor het vervoer van eieren van besmette legpluimveebedrijven. Dit moet leiden tot minder besmettingen.

Monitoren en bijsturen

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) steunen de inzet van de pluimveesector om de aanwezigheid van Salmonella Enteritidis in leghennen terug te dringen, evenals de aanvullende maatregelen rond monitoring om het aantal humane ziektegevallen terug te dringen.

De ministeries houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en blijven hierover in contact met de sector. Zo voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een clusteranalyse uit om de oorzaken van de stijging in beeld te brengen en voert surveillance uit op het aantal humane ziektegevallen. Daarmee wordt in het effect van de maatregelen op de volksgezondheid gemonitord.

Ook is aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gevraagd een risicobeoordeling inclusief toezichtbeeld op te stellen voor de leghennensector. De Kamer is op 22 september 2025 geïnformeerd en wordt begin 2026 opnieuw geïnformeerd over de stand van zaken, de stappen die de sector neemt en of eventuele verplichte maatregelen moeten worden opgelegd.