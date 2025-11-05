Realisatiestimulans definitief: vanaf 2026 vaste bijdrage voor gemeenten die betaalbare woningen bouwen

De Realisatiestimulans is definitief vastgesteld en op woensdag 5 november 2025 gepubliceerd in de Staatscourant. Met deze nieuwe regeling ondersteunt het Rijk gemeenten bij het bouwen van meer betaalbare woningen. Gemeenten ontvangen vanaf 2026 tot en met 2030 een bijdrage van € 7.000 per betaalbare woning waarvan de bouw het jaar ervoor is gestart.

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO): “De woningnood is groot en alle gemeenten dragen bij aan de oplossing. Met de Realisatiestimulans ondersteunen we iedere gemeente die betaalbare woningen bouwt: eenvoudig, voorspelbaar en met beperkte administratieve lasten.”

Eenvoudige en voorspelbare bijdrage

De Realisatiestimulans maakt de bouw van betaalbare woningen in heel Nederland beter haalbaar. Gemeenten ontvangen de bijdrage op basis van het aantal betaalbare woningen waarvan de bouw in het voorgaande jaar is gestart. De regeling draagt bij aan het realiseren van voldoende betaalbare woningen: sociale huur, middenhuur en betaalbare koop. Voor de regeling is in totaal circa € 2,5 miljard beschikbaar.

Samen met de Woningbouwimpuls en het Gebiedsbudget vormt de Realisatiestimulans een samenhangend pakket van financiële regelingen waarmee het Rijk gemeenten ondersteunt bij hun woningbouwopgave.

Gemeenten beslissen zelf over inzet van middelen

Gemeenten kunnen de bijdrage van € 7.000 per woning naar eigen inzicht inzetten. De regeling is bedoeld om lokale woningbouw te versterken en biedt gemeenten de vrijheid om de middelen te besteden op de manier die het beste bij hun woningbouwopgave past. Zij kunnen de middelen bijvoorbeeld gebruiken voor investeringen in gebiedsontwikkeling, het opzetten van een fonds voor betaalbare woningbouw of het reserveren van de middelen voor toekomstige projecten.

Oproep aan gemeenten: begin nu met tellen

Gemeenten kunnen de bijdrage aanvragen voor alle woningen die in 2025 in aanbouw gaan en binnen het betaalbare segment vallen (projecten die eerder een bijdrage uit bijvoorbeeld de Woningbouwimpuls hebben ontvangen uitgezonderd). Om straks een volledige registratie te kunnen aanleveren, is het belangrijk nu al te starten met het bijhouden van woningen waarvan de bouw in 2025 is gestart. Dat betekent: controleren of woningen in het betaalbare segment vallen, de start bouw van betaalbare nieuwbouwwoningen registreren in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), nieuwe woningen die via transformatie ontstaan in beeld brengen en nagaan of projecten niet eerder een bijdrage van het Rijk uit een andere woningbouwregeling hebben ontvangen.

De jaarlijkse opgave van woningen waarvan de bouw is gestart wordt aangeleverd via het reguliere SiSa-verantwoordingsmoment.

