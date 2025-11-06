OCW en BZK/VRO starten traineeprogramma voor mbo’ers

Op ministeries wordt beleid gemaakt dat vormgeeft aan Nederland. We kunnen de kwaliteit van dit beleid verder verhogen door nadrukkelijker meer en andere perspectieven toe te voegen aan de groep beleidsmakers. Om dit te stimuleren starten de ministeries van OCW en BZK/VRO per 1 februari 2026 een programma specifiek gericht op mbo’ers. Dit is een mooie aanvulling op het reeds bestaande traineeship voor hbo- en wo-afgestudeerden. Het is vanaf vandaag mogelijk om te solliciteren op de vacature.

Plaatsvervangend secretaris-generaal OCW Mo Jaber (OCW): ‘’Het is ontzettend belangrijk om meer mbo-afgestudeerden in onze beleidsdirecties te hebben. Zo maken we ons beleid rijker en beter aansluitend op de maatschappelijke vraagstukken waar we bij OCW aan werken. Dit programma is een belangrijke volgende stap daartoe.’’

Secretaris-generaal Vincent Roozen (BZK): ‘Onze samenleving draait op doeners. Mensen die ideeën niet alleen bedenken, maar ze ook tot leven brengen. Daarom ben ik ongelooflijk trots dat we starten met het MBO Traineeprogramma. Hiermee geven we de praktische kennis en frisse blik van mbo’ers de plek die ze verdienen. Samen vertalen we hun praktijkervaring naar beleid dat werkt.’

Het mbo-traineeprogramma

Het mbo-traineeship is een tweejarig programma waarin mbo-afgestudeerden gaan werken in het hart van beleid. Zij zullen zich tijdens 3 opdrachten van elk 8 maanden bezighouden met onder andere het realiseren van betaalbare woningen, nadenken over hoe het onderwijs in Nederland beter kan of over hoe we eerlijk samen beslissingen maken in onze democratie. Het traineeprogramma is een fulltimebaan met ingebouwde ruimte voor begeleiding en opleiding. Zo leren starters de Rijksoverheid kennen en blijft de jongere generatie goed betrokken bij het beleid van morgen.