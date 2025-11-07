Novelle bij wet Versterking regie volkshuisvesting naar Raad van State

De ministerraad heeft op voorstel van minister Keijzer (VRO) ingestemd met de novelle bij de Wet Versterking regie op de volkshuisvesting. In de novelle repareert de minister 3 amendementen die onuitvoerbaar of juridisch niet houdbaar zijn.

De novelle wordt nu voor advies naar de Raad van State gezonden. Na het Raad van State-advies kan het naar de Tweede Kamer. Dat maakt het voor de Eerste Kamer vervolgens mogelijk om het wetsvoorstel en de novelle gelijktijdig te behandelen, zodat de wet zo snel mogelijk in werking kan treden.

2 amendementen worden met deze novelle volledig teruggedraaid. Dat geldt voor het amendement over een absoluut verbod op voorrang voor statushouders en het amendement dat ervoor zorgt dat de minister (technische) bouwvergunningen afhandelt als gemeenten daar te laat over beslissen. Daarnaast wijzigt de novelle een amendement over het voorkeursrecht van gemeenten, zodat dit weer in lijn wordt gebracht met de bescherming van het eigendomsrecht. Daarbij wordt, zoals het amendement beoogt, het voorkeursrecht zo geregeld dat grondspeculatie kan worden tegengegaan.

De novelle heeft in oktober in consultatie gelegen. Uit de consultatie blijkt veel draagvlak voor de voorgestelde wijzigingen. De novelle is op 1 punt gewijzigd. De totale geldingsduur van een voorkeursrecht wordt weer 16 jaar, zoals nu, in plaats van de eerder voorgestelde 20 jaar.

Wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting

Het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting is nodig om de woningnood aan te pakken. De wet zorgt ervoor dat overheden kunnen sturen op hoeveel, waar en voor wie zij gaan bouwen. Dat gebeurt met meer tempo en gelijke kansen voor urgent woningzoekenden.