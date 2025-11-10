Minister Van Weel: grenscontroles Nederland met 6 maanden verlengd

Het kabinet heeft besloten de tijdelijke controles aan de binnengrenzen met 6 maanden te verlengen, tot en met 8 juni 2026. Minister David van Weel (Asiel en Migratie) geeft aan dat dit besluit is genomen om de aanhoudende impact van irreguliere migratie en grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan.&

Van Weel benadrukt in een brief aan de Tweede Kamer dat het belang van de openbare orde zwaar weegt en neemt alle nodige maatregelen om het migratiesysteem te beschermen tegen verdere overbelasting. Tegelijk wordt alles in het werk gesteld om de impact van grenscontroles op economie, verkeer, grenswerkers en grensregio’s zoveel mogelijk te beperken. Tot op heden zijn er geen aanwijzingen dat de Nederlandse grenscontroles een significant negatief effect hebben gehad.



De controles worden, net als in de afgelopen periode, uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee op basis van risicoanalyses en binnen de bestaande capaciteit en budget. Vreemdelingen die niet voldoen aan de toegangsvoorwaarden, zoals het kunnen tonen van geldige reis- of verblijfsdocumenten, worden bij de binnengrens geweigerd. Zij dienen Nederland zo snel mogelijk verlaten.



In de periode van 9 december 2024 tot en met 8 september 2025 is tijdens de binnengrenscontroles aan de landsgrenzen met België en Duitsland aan 470 vreemdelingen de toegang tot Nederland geweigerd en zijn 230 personen aangehouden. De aanhoudingen vonden onder andere plaats in het kader van migratiecriminaliteit, zoals documentfraude en mensensmokkel. Sinds 28 juli 2025 worden binnengrenscontroles ook op luchthavens uitgevoerd. In totaal zijn er in de periode tot en met 8 september 500 vliegtuigen gecontroleerd en zijn 20 terugkeerbesluiten opgelegd.

