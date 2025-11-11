Eerste Kamer stemt in met strengere regels voor de uitleenmarkt

De Eerste Kamer heeft de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) aangenomen. Uitzendbureaus en andere bedrijven die werknemers uitlenen mogen dit alleen als ze daarvoor een toelating (vergunning) hebben. De wet moet zorgen voor betere bescherming van werknemers en in het bijzonder voor arbeidsmigranten. Ook moet het leiden tot eerlijke concurrentie tussen bedrijven.

Minister Mariëlle Paul van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Alle arbeidsmigranten hebben recht op eerlijk, gezond en veilig werk. We zetten met deze wet een grote stap voorwaarts. Alleen uitzendbureaus met een toelating (vergunning) mogen straks nog werknemers en arbeidsmigranten uitlenen. Dat verbetert de positie van arbeidsmigranten én zorgt voor een gelijk speelveld voor alle uitzendbureaus.”

Op 1 januari 2027 gaat de wet in. Bedrijven die werknemers willen blijven uitlenen, moeten zich vóór die datum bij de Nederlandse Autoriteit Uitleenmarkt (NAU) melden. Op 1 januari 2028 gaat de Nederlandse arbeidsinspectie handhaven. Uitleners die zonder toelating actief zijn op de arbeidsmarkt krijgen een boete. Deze boete geldt ook voor bedrijven die gebruik maken van uitzendbureaus, de zogenaamde inleners.

Uitleners moeten om toegang te krijgen een VOG indienen en een waarborgsom van €100.000 overmaken. Daarnaast moeten ze bewijzen dat ze bestaande wet- en regelgeving naleven zoals het uitbetalen van het wettelijk minimumloon. Alleen dan kunnen ze een toelating krijgen om mensen uit te lenen.

Uitvoering van wet

De uitvoering van de wet komt in handen van de Nederlandse Autoriteit Uitleenmarkt. De NAU beslist over de toelating van uitleners. Ook verzamelt de autoriteit signalen uit de markt en adviseert over verbeteringen. Daarnaast wijst de NAU de inspectie-instellingen aan die controleren of uitleners voldoen aan alle wet- en regelgeving. De NAU start vanaf 2026 met haar eerste werkzaamheden, zoals het aanwijzen van inspectie-instellingen en het openen van het aanmeldloket voor uitleners.

Deze wet is een belangrijke aanbeveling van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (Roemer). Naast deze wet heeft het kabinet ook een aantal andere stappen gezet. Zo is de Nederlandse Arbeidsinspectie met 135 fte uitgebreid om de pakkans te vergoten. Ook zijn op verschillende plekken hulppunten geopend om arbeidsmigranten te helpen met vragen of problemen. De komende periode komen er nog meer hulppunten bij. Ook ligt er een wet bij de Eerste Kamer om ernstige benadeling van arbeidsmigranten makkelijker strafrechtelijk te vervolgen.