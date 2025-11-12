Nederlanders zetten online de deur open voor criminelen: 3/4 gebruikers stelt geen tweestapsverificatie in voor e-mail

Uit recent onderzoek van de Rijksoverheid blijkt dat Nederlanders de noodzaak niet inzien van het dubbel beveiligen van e-mail. 4 op de 10 (38%) vindt de eigen e-mail niet interessant voor criminelen en slechts een kwart (25%) stelt tweestapsverificatie op e-mail in. Ingang tot een mailbox is voor een crimineel aantrekkelijk, want ze kunnen inloggen op jouw naam bij online diensten en identiteitsfraude plegen. De Rijksoverheid wil alle Nederlanders bewust maken van het belang van dubbel beveiligen van je e-mail. Nederlanders worden daarom aangespoord om een dubbel slot in te stellen.

Wachtwoord biedt onvoldoende bescherming

De helft van de gebruikers (51%) gaat ervan uit dat hun wachtwoord voldoende is om hun e-mail te beveiligen. Door datadiefstal komen wachtwoorden echter steeds vaker in verkeerde handen.

Koen Sandbrink, strategisch adviseur cybercrime van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC): “Bij ruim 3/4 van alle online criminaliteit wordt een gestolen wachtwoord misbruikt. Het instellen van tweestapsverificatie, ofwel een dubbel slot, biedt bescherming tegen dit misbruik”.

Bijna de helft van de gebruikers (48%) denkt dat hun e-mail weinig belangrijke informatie bevat, bij gebruikers van 65+ is dat zelfs 61%;

1 op de 3 gebruikers (32%) denkt dat criminelen niet zoveel kunnen met toegang tot

hun privé e-mail. Onder gebruikers van 65+ ligt dat ook flink hoger (43%);

hun privé e-mail. Onder gebruikers van 65+ ligt dat ook flink hoger (43%); Gebruikers van 65+ beveiligen hun privé e-mail veel minder vaak met tweestapsverificatie (12%) dan de gebruikers jonger dan 65 (28%).

Toegang tot e-mail is goud voor criminelen

Veel Nederlanders onderschatten wat een crimineel kan doen met toegang tot hun e-mail. Zo weet de meerderheid van de gebruikers (61%) niet dat een crimineel met toegang tot een persoonlijke mailbox kan inloggen bij gekoppelde online diensten. Ook zijn veel gebruikers (49%) zich er niet van bewust dat een crimineel wachtwoorden van accounts bij gekoppelde diensten kan veranderen. Daarmee kunnen deze criminelen bijvoorbeeld bestellingen plaatsen, met financiële schade tot gevolg. Verder kan een crimineel gevoelige persoonlijke informatie stelen, identiteitsfraude plegen of jou of anderen proberen af te persen. Tweestapsverificatie biedt hier bescherming tegen.

Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig

Met de meerjarige campagne ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’ wil de Rijksoverheid het

belang onderstrepen van het instellen van tweestapsverificatie ofwel ‘Twee-Factor Authenticatie’, afgekort 2FA. 2FA houdt in dat je na het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord op nóg een manier moet bevestigen dat het (e-mail)account van jou is. Dit kan bijvoorbeeld via het invoeren van een beveiligingscode die je ontvangt via een sms bericht of een authenticator app. Wil je weten hoe je jezelf beter kan beschermen met 2FA? Ga dan naar veiliginternetten.nl/wat-tweestapsverificatie/.

Over het onderzoek

Het onderzoek 'Gebruik van 2FA in Nederland' is in oktober 2025 uitgevoerd door Motivaction in opdracht van de Rijksoverheid. De representatieve steekproef bestaat uit 1.048 respondenten van 18 jaar en ouder en 822 respondenten van 65 jaar en ouder.

Van de respondenten van 18 jaar en ouder in dit onderzoek heeft 81% het laatste jaar gebruikgemaakt van e-mail, onder de respondenten van 65 jaar en ouder is dit 73%. We noemen deze groep in dit nieuwsbericht ‘(e-mail)gebruikers’.

Zaterdag 15 november: Twee-stappen-dag met Barbara de Loo

Bij de Kaapse Bossen in Doorn spoort ‘Nederland in beweging’-presentatrice Barbara de Loor aanstaande zaterdag mensen aan om letterlijk en figuurlijk stappen te zetten naar online veiligheid. Namens de Rijksoverheid is een team aanwezig om hulp te bieden met het instellen van een dubbel slot op e-mail. De wandeldag start om 11.00 uur en duurt ongeveer een uur.

Geïnteresseerden zijn vanaf 10.00 uur welkom bij Het Wapen van Sandenburg, in Doorn. Ook bij de Amsterdamse Waterleidingduinen in Vogelenzang en de Sallandse Heuvelrug in Holten

zijn aanstaande zaterdag teams aanwezig om wandelaars uitleg te geven over het belang van

tweestapsverificatie én het bieden van praktische hulp bij het instellen van tweestapsverificatie.