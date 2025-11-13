Realisatiecijfers uitgaven en inkomsten vanaf nu maandelijks online

De inkomsten en uitgaven van de schatkist worden sinds vorige week maandelijks bijgehouden op www.rijksfinancien.nl. Het gaat om een maandelijkse update van de uitgaven per begroting en wat er binnenkomt. Dit vergroot het inzicht in de gerealiseerde uitgaven en inkomsten gedurende het jaar.

Het maandelijks publiceren van de (beschikbare) uitgaven- en inkomstenrealisaties volgt uit het rapport van de ‘Expertgroep realistisch ramen’. Eerder dit jaar deden zij tien aanbevelingen om het inzicht in de stand van de overheidsfinanciën te verbeteren. Een van die adviezen was om Kamerleden en burgers frequenter en beter te informeren over de realisaties op de begroting aan zowel uitgaven- als inkomstenkant. In het inkomstenoverzicht is ook per belastingsoort de meest actuele raming opgenomen, zowel op maand- als op jaarbasis.

Deze publicatie is een eerste stap. Het Rijk zal de presentatie van realisatiecijfers op rijksfinancien.nl blijven uitbreiden en verbeteren. Recentelijk is dit al gebeurd met data en visualisaties van fiscale regelingen en het ‘blauwe boekje’ (een overzicht van de Nederlandse economie en overheidsfinanciën in grafieken en tabellen, dat jaarlijks bij de Miljoenennota verschijnt).