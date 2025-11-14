€105 miljoen voor 11 innovatieve projecten Nederlandse onderzoeksfaciliteiten

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft besloten om €105 miljoen toe te kennen aan elf innovatieve projecten vanuit Nederlandse onderzoeksfaciliteiten. Zij kunnen daarin de basis leggen voor de ontwikkeling van nieuwe producten, technologieën en diensten. De ondersteuning gaat naar onder andere een nieuwe windtunnel voor militaire en civiele lucht- en ruimtevaart, naar AI-modellen op het gebied van weer, klimaat en water en naar een faciliteit om grotere en complexere drones te ontwikkelen.

De ondersteuning komt vanuit de tweede financieringsronde van de regeling Faciliteiten voor Toegepast Onderzoek (FTO). In de eerste ronde (2024) werd al €290 miljoen toegekend. Nederlandse Toegepaste Onderzoeksorganisaties (TO2) en Rijkskennisinstellingen kunnen met deze steun hoogwaardige en toekomstbestendige faciliteiten voor onderzoek (door)ontwikkelen.

Minister Vincent Karremans (Economische Zaken): “Het kennis- en onderzoeksniveau in Nederland is hoog. Maar onderzoek en ontwikkeling en uiteindelijk waardevolle innovaties ontstaan niet vanzelf. Die technologieën en producten zijn bovendien keihard nodig voor onze veiligheid, het voorkomen van afhankelijkheden en om ook in de toekomst ons geld te kunnen verdienen. Willen we succesvol blijven, dan zijn ijzersterke onderzoeksfaciliteiten daarvoor de basis en daarom investeren we daar in.”

De elf toegekende projecten

De middelen gaan naar een nieuwe onderzoeksvliegtuig (NLR), de Biospec faciliteit voor processen in voeding en biobased economie (WR), de Biobased Products Innovation Plant waar aan circulaire innovaties en bioraffinage wordt gewerkt. De Drone faciliteit (NLR) krijgt een uitbreiding om grotere en complexere drones te testen. Naturalis gaat haar monitoring van biodiversiteit verder automatiseren door AI toe te passen. Deltares gaat met deze ondersteuning aan de slag voor een upgrade van haar bassins waar onderzoek naar waterveiligheid, energie en klimaatadaptatie plaatsvindt.



MARIN en Deltares krijgen allebei steun voor innovatieve laboratoria. De hogesnelheidswindtunnels ten behoeve van militaire en civiele lucht- en ruimtevaart bij NLR krijgen een update. RIVM gaat een centrale monsterbank inrichten. RCE gaat de toegankelijkheid tot roerende en gebouwde erfgoeddata verbeteren.