Aardbeving bij Zeerijp in Groningen

In Zeerijp heeft afgelopen nacht, donderdag 13 op vrijdag 14 november om 01.16 uur een aardbeving plaatsgevonden. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 3,4 op de schaal van Richter. Er vond om 6.39 uur een naschok plaats met een kracht van 2,1. De aardbeving in Zeerijp is de op twee na zwaarste beving ooit in Groningen gemeten.

Eddie van Marum, staatssecretaris Herstel Groningen: ‘De zware aardbeving in Zeerijp van vannacht is voor Groningers opnieuw een keiharde klap, bovenop alles wat al eerder is gebeurd. Het is verschrikkelijk dat mensen dit steeds weer moeten meemaken. Ik begrijp goed dat dit gevoelens oproept van onveiligheid, angst en zorgen. En voor veel mensen haalt dit ook herinneringen aan eerdere bevingen weer boven. Mijn gedachten zijn bij de bewoners van dit gebied, en bij alle Groningers. Ik ga vanmiddag naar Groningen en zal daar vooral zijn om een luisterend oor te bieden en om de mensen te steunen. Ik sta in nauw contact met de lokale bestuurders en de uitvoerende organisaties om deze zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn indien dat gevraagd wordt.’

Mensen kunnen schade melden bij het IMG (via 0800 4444 111 (gratis nummer) en er zijn ruimere openingstijden, of via de website). Wanneer iemand zich onveilig voelt in zijn of haar woning of een ander gebouw door schade door de beving? Doe dan een melding voor een acuut onveilige situatie (AOS).

Het nieuws voor bewoners van Zeerijp kunnen zij lezen op de website van de gemeente Eemsdelta. Meer informatie over de beving vind je op de website van het KNMI. Waarom de aardbevingen nog door blijven gaan, legt Staatstoezicht op de Mijnen uit op hun website.

Veiligheid staat voorop en het kabinet blijft zich onverminderd inzetten voor het herstel van schade, het versterken en verduurzamen van woningen en het bieden van een nieuw toekomstperspectief van Groningen en Noord-Drenthe.