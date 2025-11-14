Benoeming directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij BZK

Barbera Wolfensberger wordt directeur-generaal Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 februari 2026.

Het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties (DG KR) is verantwoordelijk voor de samenwerking tussen Nederland en de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarbij gaat het om beleidsadvisering en interdepartementale afstemming, en om het plannen, opzetten en uitvoeren van stimuleringsprogramma's en -projecten in dit gebied. De opgave voor de directeur-generaal Koninkrijkrelaties is daarbij om binnen die samenwerking de komende jaren de voorzieningen, zoals woningbouw, het wegennetwerk en wijkontwikkeling, op de eilanden op niveau te brengen en de economische weerbaarheid en zelfstandigheid van de eilanden te vergroten. Dit vraagt om slagkracht, diplomatie, een integrale benadering en een open en gelijkwaardige opstelling. Daarbij is diepgaande kennis van en inzicht in de context, ontwikkelingen en gevoeligheden van de verschillende delen van het Koninkrijk (geografisch, historisch, bestuurlijk) uiteraard essentieel. Van de directeur-generaal wordt ook verwacht de reorganisatie van het DG KR in goede banen te leiden, met aandacht voor werkdruk en de inbreng van verschillende perspectieven.

Barbera Wolfensberger is sinds juli 2017 directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast is ze binnen de bestuursraad van OCW de portefeuillehouder Caribische delen van het Koninkrijk op alle OCW-onderwerpen. Daarvoor was zij Chief Marketing Officer bij De Telegraaf Mediagroep en - van 2014 tot 2027 - voorzitter van de Topsector Creatieve Industrie bij het ministerie van Economische Zaken. Eerder was ze Chief Executive Officer bij FHV BBDO en Head of Corporate Identity & Communications van de HEMA. Zij studeerde Communicatie aan de Hogeschool van Utrecht.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.