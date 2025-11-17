Minister van Oosten presenteert Informatieboekje ‘Bereid je voor op een noodsituatie’

Een noodsituatie is een onverwachte gebeurtenis waardoor dagelijks leven wordt verstoord. Denk aan grote stroomstoring, digitale aanval of een overstroming door heel veel regen. In een noodsituatie werken dingen ineens niet meer zoals we gewend zijn. Er is bijvoorbeeld geen elektriciteit, komt geen water uit de kraan of internet werkt niet. Het is vaak onduidelijk hoelang een noodsituatie gaat duren. We kunnen allemaal te maken krijgen met noodsituaties. Daarom heeft demissionair minister Van Oosten (JenV) vandaag, namens het kabinet, het Informatieboekje ‘Bereid je voor op een noodsituatie’ gepresenteerd. Als onderdeel van de Denk vooruit-campagne krijgen ruim 8,5 miljoen huishoudens het informatieboekje tussen 25 november en 10 januari 2026 thuisbezorgd. Met praktische tips en voorbeelden helpt het informatieboekje om te zorgen dat je bij een noodsituatie je jezelf de eerste 72 uur kan redden.

Een noodsituatie komt vaak onverwachts en het kan lang duren voordat deze is opgelost. We hebben dit eerder dit jaar ook gezien tijdens een grote stroomstoring in Spanje en Portugal. In supermarkten zag je mensen gelijk hamsteren.

Minister van Oosten van Justitie en Veiligheid: “Deze situatie laat zien hoe kwetsbaar we kunnen zijn en hoe belangrijk een goede voorbereiding is, zodat je niet in paniek hoeft te raken of te hamsteren. Ik roep iedereen op: denk vooruit. Met het informatieboekje willen we zorgen dat alle Nederlanders zich goed kunnen voorbereiden op een noodsituatie. Weet wat je moet doen, waar je heen kan gaan, hoe je informatie kan krijgen. Gebruik deze brochure om je voor te bereiden en leg het op een handige plek in je huis voor als het ooit nodig is.”

Het informatieboekje is onderdeel van de meerjarige Denk vooruit-campagne, die mensen helpt zich zo goed mogelijk voor te bereiden op 72 uur zonder water, stroom of internet. Want in de eerste 72 uur van een noodsituatie zijn de overheid en hulpdiensten op de plekken waar zij het hardst nodig zijn. Dat doen zij om de crisis snel onder controle te krijgen en mensen in veiligheid te brengen. Ze kunnen niet overal tegelijk zijn. Daardoor zijn de meeste mensen de eerste 72 uur op zichzelf aangewezen. Het informatieboekje helpt mensen zich voor te bereiden. Daarin staan de volgende 3 stappen centraal:

Stap 1: Stel een noodpakket samen

Met een noodpakket ben je goed voorbereid om het thuis de eerste 72 uur van een noodsituatie vol te houden. Een noodpakket samenstellen is makkelijker dan je denkt. Sommige spullen heb je mogelijk al in huis: kaarsen, houdbaar eten, een zaklamp met batterijen, een powerbank, een klein EHBO-setje of een deken. Maar is het genoeg voor 72 uur? Kijk goed naar je eigen situatie en wat je extra nodig hebt: denk aan babyvoeding, medicijnen of eten voor je huisdier. Met de lijst in het informatieboekje stel je makkelijk een noodpakket samen. Lukt het verzamelen van een noodpakket niet alleen? Dan kan je ook samen met familie, je buren of mensen in de buurt een noodpakket samenstellen.

Een noodsituatie is moeilijk te voorspellen. Daarom is het goed als je vooraf hebt nagedacht over wat je doet bij een noodsituatie. Dat kan met een noodplan. Daarin staan duidelijke afspraken met de mensen om je heen, over wat jullie doen. Bijvoorbeeld hoe je elkaar kan bereiken, waar je elkaar ontmoet, wie de kinderen van school ophaalt en wie er extra hulp nodig heeft. Bij het informatieboekje zit een losse kaart waarop je de afspraken uit je noodplan kunt invullen. Ook staat er een voorbeeld van wat je allemaal kan doen als je 72 uur zonder stroom zit.

Mensen kunnen onzeker zijn of bezorgd raken over de gedachte aan een noodsituatie. Of iemand heeft hulp nodig om zich voor te bereiden. Door met elkaar te praten, hoor je hoe anderen ermee omgaan en kun je elkaar helpen. Misschien heeft iemand nog helemaal niet nagedacht over wat te doen en help jij diegene op weg. Of misschien weet jij niet waar je moet beginnen en helpt het als iemand met jou meedenkt. In het informatieboekje staan vragen die je kunt gebruiken om in gesprek te gaan met anderen. Zoals waar heb jij je op voorbereid? Heb je hulp nodig? En waar maak jij je zorgen over?

Heb je vragen over de inhoud van het informatieboekje? Kijk dan op Denkvooruit.nl/vraag-en-antwoord.

Informatieboekje online en in verschillende talen beschikbaar

Naast de papieren versie die alle Nederlanders in de brievenbus ontvangen, is het ook te lezen op Denkvooruit.nl/informatieboekje. Op Denkvooruit.nl/vertalingen komt het informatieboekje vanaf 25 november ook in andere talen beschikbaar, zoals Engels, Duits, Pools, Frans, Arabisch, Turks, Chinees en Spaans. Ook zijn er versies in Nederlandse gebarentaal en in makkelijke taal.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) coördineert de Denk vooruitcampagne. De NCTV werkt in de campagne samen met nationale, regionale en lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke partners.