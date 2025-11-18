Europese aanklagers uit ruim dertig landen bijeen in Den Haag om antisemitisme beter aan te pakken

Vandaag start in Den Haag de tweede editie van de International Prosecutors Summit on Antisemitism (IPSA). Openbaar aanklagers en juridische experts uit 33 Europese landen wisselen kennis en ervaring uit over de juridische aanpak van antisemitisme. De conferentie wordt georganiseerd door de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB).

Eddo Verdoner (NCAB): “De conferentie voorziet duidelijk in een behoefte: dit jaar nemen delegaties uit 33 landen deel, twee keer zoveel als bij de eerste editie vorig jaar. Antisemitisme aanpakken kan ingewikkeld zijn, en we merken dat de behoefte onder aanklagers om van elkaar te leren groot is.”

Opening door minister Foort van Oosten

De conferentie wordt vandaag geopend door minister van Justitie en Veiligheid Foort van Oosten. Vandaag en morgen zijn er bijdragen van onder meer procureur-generaal Sue Preenen, emeritus professor Alan Dershowitz, professor Robert Katz en voormalig raadsheer bij de Hoge Raad Ybo Buruma. Deelnemende landen verzorgen werkgroepen waarin ze samen casuïstiek uitdiepen.