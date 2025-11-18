Minister-president Schoof neemt deel aan de G20 en de AU-EU top en bezoekt Suriname

Minister-president Schoof neemt op 22 en 23 november 2025 deel aan de G20 Leaders Summit in Johannesburg, Zuid-Afrika. Op deze G20 top, waar Nederland op uitnodiging van de huidige G20-voorzitter Zuid-Afrika aanwezig is, overleggen de grootste economieën van de wereld over zaken als financiële stabiliteit, economische groei en ontwikkeling.

De focus van het voorzitterschap van Zuid-Afrika richt zich onder meer op schuldhoudbaarheid voor lage inkomenslanden, financiering voor duurzame energietransitie en voedselzekerheid. Ook minister Heinen van Financiën is deze dagen namens Nederland aanwezig bij de G20.

Op 24 november reist de minister-president door naar Luanda, Angola om deel te nemen aan een top van de Afrikaanse Unie (AU) en de Europese Unie (EU). Deze bijeenkomst staat in het teken van de relaties tussen beide continenten en versterking van het EU-AU partnerschap, onder meer op het gebied van veiligheid en bij de aanpak van georganiseerde misdaad en irreguliere migratie.

En marge van de G20 Leaders Summit en de AU-EU bijeenkomst heeft minister-president Schoof diverse bilaterale ontmoetingen met andere regeringsleiders. Die gaan onder meer over de internationale veiligheid en het verder verbeteren van de economische samenwerking.

Aansluitend brengt de minister-president een bezoek aan Suriname, waar hij op uitnodiging van president Geerlings-Simons aanwezig is bij de viering van de 50e verjaardag van de onafhankelijkheid van de Republiek Suriname op 25 november. Ook heeft de minister-president een bilaterale ontmoeting met president Geerlings-Simons en legt hij een aantal werkbezoeken af, onder andere aan een agrarisch bedrijf.