Nederland host internationale conferentie over grensbeheer

Nederland host als eerste EU-lidstaat de 8e editie van de International Border Management Conference. Deze tweedaagse conferentie die volledig in het teken staat van grensbeheer vindt op 18 en 19 november 2025 plaats in Amsterdam. David van Weel, minister van Asiel en Migratie, opende het programma met een speech.

De internationale samenwerking op het gebied van grensbeheer verder versterken. Dat is het doel van deze jaarlijkse conferentie die jaarlijks vertegenwoordigers van partnerlanden, EU-instellingen en internationale organisaties samenbrengt.

Nederland vervult een belangrijke voortrekkersrol bij het stimuleren van dialoog en kennisdeling over migratie- en grensbeheer binnen de Europese Unie om brede partnerschappen op te zetten. Tijdens de conferentie werd de Nederlandse inzet op grensmanagement benadrukt:

sterker extern grensbeheer en innovatie;

betere samenwerking met derde landen;

effectievere terugkeer;

meer digitalisering en informatie-uitwisseling.



Minister Van Weel: “De uitdagingen op het gebied van grensbeheer zijn groot. We moeten irreguliere migratie en grensoverschrijdende criminaliteit aanpakken en tegelijkertijd investeren in meer terugkeer. Daarom goed om vandaag met zoveel landen bij elkaar te komen om onze kennis te delen en de samenwerking te versterken.”



Onder andere de invoering van het Europese Asiel- en Migratiepact, het Entry/Exit Systeem (EES), het European Travel Information and Autorisatie System (ETIAS) werden besproken. Dit gebeurde tijdens interactieve panelgesprekken en werksessies. Daarnaast was er ruimte voor het bespreken van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals digitale grenscontrolesystemen en datadeling tussen landen. Ook werd aandacht besteed aan de rol van opleiding en training van grenswachten.

Achtergrond van conferentie

De International Border Management Conference is sinds 2018 een jaarlijks evenement dat wereldwijd professionals en experts op het gebied van grensbeheer samenbrengt. Het wordt georganiseerd door International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Voorgaande edities waren in Turkije (2023) en Tunesië (2024).