Vogelgriep vastgesteld in grensgebied Duitsland

In Noordrijn-Westfalen, net over de grens in Duitsland, is vogelgriep vastgesteld op drie pluimveebedrijven. Duitsland heeft drie beperkingsgebieden ingesteld die deels in Nederland vallen. Daarom zijn door de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) drie beperkingszones ingesteld in de gemeentes Bergen en Venlo, in Limburg.

Vervoersverbod

Vanwege de uitbraken dicht bij de Nederlandse grens vallen delen van de beperkingszones van 10 kilometer in Nederland. In deze gebieden liggen geen pluimveebedrijven. Binnen het 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels en broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Traceringsonderzoek

Naar aanleiding van deze besmetting zal er door Duitsland een traceringsonderzoek worden uitgevoerd naar de bron en mogelijke riskante contacten.