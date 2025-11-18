Vragen en antwoorden over de aardbeving in Groningen van 13 november

In de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 november vond in het Groningse Zeerijp een aardbeving plaats. Het KNMI stelde de kracht van de beving vast op 3,4 op de schaal van Richter. Om 6.39 uur vond een naschok plaats met een kracht van 2,1. Ondanks het stoppen van de gaswinning in het Groningerveld komen bevingen helaas nog steeds voor. Dit zorgt voor een gevoel van onveiligheid en angst en roept vragen en zorgen op. Dit artikel geeft antwoord op een aantal mogelijke vragen.

Ik heb schade aan mijn huis door de recente aardbeving in Zeerijp, waar kan ik dat melden?

U kunt uw schade melden op de website van Instituut Mijnbouwschade Groningen. Wilt u een medewerker spreken? Bel dan gratis met 0800 4444 111 of bezoek één van de steunpunten. Voelt u zich onveilig in uw woning of een ander gebouw door schade vanwege de beving? Doe dan een melding voor een acuut onveilige situatie (AOS).

De gaswinning is gestopt, waarom vinden er nog steeds aardbevingen plaats?

In april vorig jaar is het Groningen-gasveld definitief gesloten. Aardbevingen treden nog altijd op. Dat komt door de spanning die gedurende tientallen jaren van gaswinning opgebouwd is. Deze wordt zo nu en dan ontladen door een aardbeving. Aardbevingen vinden plaats langs bestaande breuken in het gasveld op 3 kilometer diepte. Hoewel het aantal aardbevingen de laatste jaren afneemt en ook de zwaardere bevingen, blijven deze bevingen mogelijk.

Kijk voor meer informatie over aardbevingen door gaswinning en antwoorden op vragen op KNMI - Aardbevingen door gaswinning.

Wat wordt er gedaan voor de huizen van inwoners in het aardbevingsgebied?

Inwoners in het aardbevingsgebied moeten veilig kunnen wonen, werken en leven. Nationaal Coördinator Groningen werkt aan het onderzoeken en versterken van gebouwen. Als een gebouw schade heeft als gevolg van de gaswinning kan deze schade gemeld worden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het IMG heeft als taak om de schade af te handelen. De versterking en het schadeherstel gebeurt koste wat kost en zo lang als nodig is.

Waarom kost het versterken van de huizen in het aardbevingsgebied zoveel tijd?

De veiligheid van inwoners staat voorop. De versterkingsopgave heeft daarom de hoogste prioriteit.

In het versterkingsprogramma van NCG zitten ruim 27.000 woningen en andere gebouwen die in het aardbevingsgebied staan. De versterking is een complexe en tijdrovende operatie waar veel samenkomt vanuit bijvoorbeeld Nij Begun – de kabinetsreactie op de parlementaire enquête. Om deze operatie goed en zorgvuldig uit te voeren, wordt samengewerkt tussen veel verschillende partijen. Het versterken van gebouwen is maatwerk, iedere woning en situatie is uniek. Dat kost tijd en vraagt om de juiste balans tussen snelheid en kwaliteit. Daarnaast wordt de versterking gecombineerd met verduurzaming om woningen klaar te maken voor de toekomst.

Ben ik veilig als mijn huis is versterkt?

Versterkte woningen en woningen die aan de veiligheidsnorm voldoen zijn sterk genoeg. Bewoners kunnen tijdens een (zware) aardbeving veilig en op tijd hun huis verlaten. De aardbeving bij Zeerijp op 13 november benadrukt nogmaals het belang van de versterkingsopgave. Van ruim 9000 woningen is de versterking nog niet afgerond. Dit wordt onverminderd doorgezet.