Vogelgriep vastgesteld in grensgebied België

In de plaats Dilsen-Stokkem, net over de grens in België, is vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met leghennen. België heeft een beperkingsgebied ingesteld dat deels in Nederland valt. Daarom is door de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) een beperkingszone ingesteld in de gemeente Echt-Susteren, in Limburg.

Vervoersverbod

Vanwege de uitbraak dicht bij de Nederlandse grens vallen delen van de beperkingszones van de 3 en 10 kilometer in Nederland. In de 3-kilometerzone liggen geen pluimveebedrijven en in de 10-kilometerzone liggen 2 pluimveebedrijven.

Voor de gehele beperkingszone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.

Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Traceringsonderzoek

Naar aanleiding van deze besmetting zal er door België een traceringsonderzoek worden uitgevoerd naar de bron en mogelijke riskante contacten.