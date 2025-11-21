Benoeming commissaris van de Koning in Drenthe
De ministerraad heeft er op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om mevrouw A.H. (Agnes) Mulder voor te dragen voor benoeming tot commissaris van de Koning in de provincie Drenthe. De benoeming gaat in op 1 januari 2026.
Agnes Mulder is 52 jaar. Zij volgt Jetta Klijnsma op die op 1 december 2025 afscheid neemt. Agnes Mulder is momenteel directeur VNO-NCW MKB Noord. Daarvoor was zij gedurende bijna 11 jaar lid van de Tweede Kamer voor het CDA.