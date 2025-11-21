Nieuwe functie voor COA-Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker

Harry Paul van ABDTOPConsult en de huidige bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gaan onderzoek doen naar de toekomst van het Nederlandse migratiebeleid. Ze doen dat in opdracht van het ministerie Asiel en Migratie (AenM). Milo Schoenmaker treedt daarom per 1 januari 2026 terug als bestuursvoorzitter van het COA.

Schoenmaker is sinds begin 2019 bestuursvoorzitter van het COA en kijkt terug op een mooie en boeiende tijd bij het COA:

“Ik ga de organisatie, maar vooral natuurlijk de mensen bij het COA, missen. Ik heb zoveel enorm betrokken en hardwerkende medewerkers ontmoet, die iedere dag weer hun best doen om menswaardige opvang en begeleiding te bieden aan mensen die bescherming zoeken. De uitdagingen waren en zijn enorm. Toen ik in 2019 startte vingen wij ongeveer 22.000 mensen op, inmiddels bijna 80.000. Ik ben enorm trots op de organisatie en alle medewerkers, het COA heeft echt een plekje in mijn hart gekregen. Om de asielopvang menswaardig en beheersbaar te houden is een helder toekomstperspectief nodig. Ik vind het erg mooi dat ik mijn ervaring kan inzetten om, samen met Harry Paul, te onderzoeken wat daarvoor nodig is.”

Het COA en de ministeries van JenV en AenM danken Schoenmaker hartelijk voor zijn inzet en de wijze waarop hij de functie heeft ingevuld. De vacature voor bestuursvoorzitter wordt zo snel mogelijk opengesteld. In de tussentijd wordt deze functie waargenomen door bestuurslid Joeri Kapteijns.