Vogelgriep vastgesteld in grensgebied Duitsland

In de buurt van Kleve, deelstaat Noordrijn-Westfalen, net over de grens in Duitsland, is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf waar kalkoenen worden gehouden. Duitsland heeft een beperkingsgebied ingesteld dat deels in Nederland valt. Daarom is door de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) een beperkingszone ingesteld rondom Millingen aan de Rijn en ten oosten van Groesbeek.

Vervoersverbod

Vanwege de uitbraak dicht bij de Nederlandse grens valt een deel van de beperkingszone van 10 kilometer in Nederland. In dat gebied liggen twee pluimveebedrijven. Binnen het 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels en broed- en/of consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Traceringsonderzoek

Naar aanleiding van deze besmetting zal er door Duitsland een traceringsonderzoek worden uitgevoerd naar de bron en mogelijke riskante contacten.