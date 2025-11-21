Wetsvoorstel herindeling gemeenten Hilversum en Wijdemeren naar Tweede Kamer

De ministerraad heeft op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het aanbieden van het herindelingswetsvoorstel van de gemeenten Hilversum en Wijdemeren aan de Tweede Kamer. Deze gemeenten willen ‘licht’ samenvoegen door middel van toevoeging van het grondgebied van Wijdemeren aan Hilversum. De gemeente Wijdemeren wordt daarmee opgeheven.

Eerder stemde de ministerraad in met het aanbieden van het wetsvoorstel aan de Raad van State. In oktober adviseerde de Raad van State positief over het wetsvoorstel, waarna het kabinet besloot dit in ongewijzigde vorm aan de Tweede Kamer te zenden.

Sinds 2024 verkennen de gemeenten Hilversum en Wijdemeren de samenwerkingsmogelijkheden. Inwoners, ondernemers en de gemeentebesturen zien voordelen bij een 'lichte samenvoeging' van de twee gemeenten. Door de herindeling ontstaat een krachtige gemeente die de dienstverlening voor haar inwoners op orde heeft en maatschappelijke opgaven tegemoet kan treden.

Met het aanbieden van dit wetsvoorstel aan de Tweede Kamer wordt paragraaf 2 van hoofdstuk VII van de Wet arhi geactiveerd, waarmee de gemeenten Hilversum en Wijdemeren in staat worden gesteld de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026 uit te stellen en, bij instemming van de Tweede en Eerste Kamer, herindelingsverkiezingen in november 2026 te organiseren. De zittingsduur van de huidige gemeenteraadsleden wordt verlengd tot 1 januari 2027: de datum dat de beoogde herindeling wordt voltrokken.