Vogelgriep vastgesteld in grensgebied België

In de buurt van Kinrooi, net over de grens in Belgisch-Limburg, is vogelgriep vastgesteld op een opfokpluimveebedrijf. België heeft een beschermings- en bewakingszone ingesteld die deels in Nederland liggen. Daarom zijn door de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) deze beschermings- en bewakingszone ingesteld in Limburg.

Vervoersverbod

Vanwege de uitbraak op het bedrijf in België, dicht bij de Nederlandse grens, valt een deel van de beschermings-, en bewakingszones van 3 en 10 kilometer in Nederland. In de 3km zone liggen vijf pluimveebedrijven, die door de NVWA worden gescreend. In de 10km zone liggen 46 pluimveebedrijven, waaronder een pluimveeslachterij. Binnen het 3 en 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broed- en/of consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Waar de beperkingszone precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Traceringsonderzoek

Naar aanleiding van deze besmetting zal er door België een traceringsonderzoek worden uitgevoerd naar de bron en mogelijke riskante contacten.