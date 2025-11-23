Vogelgriep vastgesteld in grensgebied België

In Pelt, net over de grens in België, is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf. De Belgische autoriteiten hebben een beschermings- en bewakingszone ingesteld die deels in Nederland, in de provincie Noord Brabant, liggen. Daarom zijn door de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) een beschermings- en bewakingszone ingesteld in Noord Brabant.

Vervoersverbod

De beperkingszone die wordt ingesteld vanwege de uitbraak op het bedrijf in België valt deels in Nederland. In het Nederlandse deel van de 3km beschermingszone liggen geen pluimveebedrijven. In het Nederlandse deel van de 10km zone liggen 8 pluimveebedrijven. Binnen het 3 en 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broed- en/of consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Waar de beperkingszone precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Traceringsonderzoek

Naar aanleiding van deze besmetting zal er door België een traceringsonderzoek worden uitgevoerd naar de bron van besmetting en mogelijke riskante contacten.