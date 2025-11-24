Opnieuw vogelgriep vastgesteld in Terschuur

In Terschuur, gemeente Barneveld, provincie Gelderland, is voor de tweede keer in een week vogelgriep vastgesteld op een legpluimveebedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 28.000 hennen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

In de 1-kilometerzone rondom deze nieuwe besmette locatie bevinden zich 4 andere pluimveebedrijven, in de 3-kilometerzone 18 bedrijven en in de 10-kilometerzone 217 bedrijven. Een aantal van deze bedrijven bevindt zich ook in de beperkingszone rondom de besmettingen in Bennekom op 10 november jl. en Terschuur op 17 november jl. De bedrijven in de 1 en 3 km zone worden door de NVWA gescreend en vervolgens gedurende 10 dagen gemonitord door middel van de kadaverbemonstering en gedurende 14 dagen intensief gemonitord door telefonische monitoring.

Vervoersverbod

Voor de gehele beperkingszone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.

Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Traceringsonderzoek

De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten, of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf. Deze maatregelen worden via een update van dit persbericht en via de online-kanalen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) gemeld.