Vogelgriep vastgesteld in Holwierde

In Holwierde (gemeente Eemsdelta, provincie Groningen) is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 48.000 vleeskuikens op de locatie door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

Er wordt een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km om de besmette locatie ingesteld. In de 1-kilometerzone bevinden zich geen andere pluimveebedrijven, in de 3-kilometerzone liggen drie pluimveebedrijven en in de 10-kilometerzone liggen 11 pluimveebedrijven.

De bedrijven in de 3-km zone zullen door de NVWA worden gescreend volgens staand beleid.

Een deel van het 10-km gebied ligt in Duitsland, de Duitse autoriteiten worden hierover geïnformeerd.

Vervoersverbod

Voor de gehele beperkingszone van 10 kilometer rond de besmette locatie geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.

Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding van het virus te voorkomen. Waar de beperkingszone ligt, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Traceringsonderzoek

De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf. Deze maatregelen worden via een update van dit persbericht en via de online-kanalen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) gemeld.