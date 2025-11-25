Gedupeerde ouders krijgen keuze uit 2 routes voor aanvullende schade

Gedupeerde ouders met aanvullende schade kunnen vanaf vandaag kiezen uit 2 gelijkwaardige routes. Naast de bestaande route van de Stichting (Gelijk)waardig Herstel (SGH), waarbij ouders samen met een luisterend schrijver een feitenrelaas opstellen, is er nu ook de MijnHerstel route. In MijnHerstel kunnen gedupeerde ouders zelf, of met hulp van een advocaat of andere ondersteuner, een vergoeding voor aanvullende schade aanvragen. Zij kunnen de route op eigen tempo doorlopen en krijgen daarbij zowel persoonlijke als digitale ondersteuning.

Dat staat in een brief die staatssecretaris Sandra Palmen van Herstel en Toeslagen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In MijnHerstel worden schadeposten inzichtelijk gemaakt en, voor ouders die dat willen, worden beschikbare gegevens vooraf ingevuld. Ook kunnen ouders de route afronden met een herstelgesprek.​ Beide routes werken met hetzelfde ruimhartige kader met vaste bedragen, zoals dat nu al wordt gehanteerd door SGH. Voor de uitkomst maakt het dus niet uit welke route ouders kiezen, het verschil zit in de manier waarop. Beide routes worden afgesloten met een vaststellingsovereenkomst (VSO).

“Ik realiseer me dat geld nooit goed maakt wat in het verleden fout is gegaan. Ik hoop dat ouders wel erkenning ervaren en dat ze verder kunnen met hun leven,” zegt staatssecretaris Palmen. “Er is heel hard gewerkt aan MijnHerstel en aan het aanmeldportaal. Ik vind het belangrijk dat ouders nu een keuze hebben. Zij kunnen gebruik maken van de gewaardeerde en goed werkende route van SGH en nu dus ook van MijnHerstel. Het is voor ons ook spannend. Natuurlijk zal het bij de start nog niet allemaal perfect zijn. De komende tijd wordt MijnHerstel, op basis van de ervaringen van ouders en advocaten, verder doorontwikkeld en verbeterd.”

Ouders kunnen vanaf vandaag terecht op het informatie- en aanmeldportaal via de website schadeherstel.toeslagen.nl. Dit is de startplek voor ouders die een aanvraag voor aanvullende schade willen indienen en waar zij een keuze kunnen maken tussen de beide routes. Het portaal biedt overzichtelijke informatie over het aanvragen van een vergoeding en over de 2 routes die beschikbaar zijn. Ouders kunnen ook hulp krijgen bij het aanvragen en het kiezen van een route. Daarvoor is gratis onafhankelijke juridische hulp beschikbaar. Ouders die hun schade willen indienen via MijnHerstel kunnen vervolgens vanaf aanstaande dinsdag, 2 december, beginnen met het doorlopen van de route.

Met de opening van het informatie- en aanmeldportaal en de lancering van de MijnHerstel route geeft het kabinet opvolging aan de aanbevelingen van de Commissie Van Dam om de afhandeling van aanvullende schade te versnellen en te vereenvoudigen. Inzet van het kabinet is om het financieel herstel van alle ouders in 2027 te hebben afgerond. Op dit moment hebben vrijwel alle ruim 42.000 gedupeerde ouders een integrale beoordeling gehad. Dat betekent dat zij financieel gecompenseerd zijn voor onterechte terugvorderingen en dat zij een materiele en immateriële schadevergoeding hebben ontvangen. Gemiddeld is aan ouders ongeveer € 40.000 toegekend. Ook zijn hun publieke schulden kwijtgescholden en private schulden aangepakt. Daarnaast kunnen ouders bij hun gemeente terecht voor brede ondersteuning. Voor de grootste groep ouders en hun gezinnen is daarmee het financiële herstel inmiddels afgerond, maar er zijn ook ouders die meer schade hebben geleden dan tot nu toe is vergoed. Zij kunnen nu kiezen uit de 2 routes voor aanvullende compensatie.

Naar verwachting kunnen de meeste ouders met aanvullende schade worden geholpen via de SGH route of MijnHerstel. Toch kan het voorkomen dat de routes met vaste bedragen geen uitkomst biedt bij ingewikkelde schades, bijvoorbeeld als er sprake was van een onderneming of schade door hoge medische kosten. In dat geval kunnen ouders kiezen voor een individuele berekening van het schadebedrag. Er zijn dan geen vaste bedragen per schadepost, zoals bij SGH of MijnHerstel. Dat betekent dat de compensatie hoger maar ook lager kan uitvallen dan via SGH of MijnHerstel.

De MijnHerstel route en het informatie- en aanmeldportaal is de afgelopen maanden ontwikkeld in nauwe samenwerking met ouders, advocaten en andere stakeholders uit de hersteloperatie. Ook na de start zullen de komende tijd nog telkens verbeteringen worden doorgevoerd op basis van de ervaringen in de uitvoering en de reacties van ouders en advocaten. Tot nu toe hebben ongeveer 12.000 ouders zich gemeld voor aanvullende schade. Hoeveel ouders daar nog bij komen, zal de komende maanden moeten blijken. Gedupeerde ouders met aanvullende schade kunnen zich tot 1 april aanmelden. Daarna hebben zij nog zes maanden de tijd om een keuze te maken tussen de route van SGH of MijnHerstel. Ook ouders die zich eerder hebben aangemeld, krijgen een uitnodiging om een keuze te maken voor een van de routes.