Vogelgriep vastgesteld in grensgebied Duitsland

In Noordrijn-Westfalen, Kreis Kleve, in Goch, net over de grens in Duitsland, is vogelgriep vastgesteld. De Duitse autoriteiten hebben een beschermings- en bewakingszone ingesteld die deels in Nederland, in de provincie Limburg, ligt. Enkele dagen geleden, op 18 november, is in dit gebied ook een bewakingszone ingesteld door de minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) vanwege een eerdere uitbraak van vogelgriep in Goch.

Vervoersverbod

De beperkingszone die wordt ingesteld vanwege de uitbraak van vogelgriep in Duitsland valt deels in Nederland. In het Nederlandse deel van de 10km zone liggen geen pluimveebedrijven. Binnen het 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen pluimvee, broed- en consumptie-eieren vervoerd mogen worden. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met vogels. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Waar de beperkingszone precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Traceringsonderzoek

Naar aanleiding van deze besmetting zal er door Duitsland een traceringsonderzoek worden uitgevoerd naar de bron van besmetting en mogelijke riskante contacten.