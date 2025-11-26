Kabinet verhoogt investeringen in Europese ruimtevaart naar € 453 miljoen

Het kabinet investeert de komende 3 jaar (2026-2028) € 453 miljoen in Europese ruimtevaartprogramma’s. Dat heeft minister Karremans (Economische Zaken) vandaag in het Duitse Bremen bekend gemaakt bij de Ministeriële Conferentie (MC25) van het Europese Ruimtevaartagentschap (ESA). Het bedrag is een verhoging van € 109 miljoen ten opzichte van de eerder in oktober aangekondigde inzet. De extra steun versterkt de bedrijven en kennisinstellingen in Nederland, inclusief ESTEC, het technologische hoofdkwartier van ESA in Noordwijk.

Ruimtevaarttechnologie en satellietdata zijn steeds noodzakelijker voor veiligheid, defensie, logistiek, infrastructuur, wetenschap, landbouw en verduurzaming en het voorkomen van afhankelijkheden. De sector levert meer dan 10.000 banen in Nederland op, vermindert afhankelijkheden en is een bron van innovaties in allerlei technologieën. Het kabinet investeert nu € 109 miljoen extra bovenop de aangekondigde € 344,3 miljoen. Daarmee komt de bijdrage de komende 3 jaar nabij de financieringsnorm en bij wat andere Europese landen investeren.

Inclusief nationale programma’s, voor bijvoorbeeld laser satellietcommunicatie en aardobservatiesatellieten, omvat het kabinetsbeleid voor ruimtevaart van nu tot en met 2028 ruim € 660 miljoen.

Minister Karremans (Economische Zaken): “Het kabinet heeft eerder scherpere keuzes moeten maken in de Rijksbegroting. Die hadden ook consequenties voor de Nederlandse bijdrage aan ESA. Dat was een pijnlijke keuze, omdat de ruimtevaartsector niet alleen onze economie versterkt, maar ook Nederland veilig houdt. We hebben daarom de afgelopen tijd hard gewerkt om toch een forse extra incidentele investering hierin te kunnen realiseren. Dat is nu gelukt en goed nieuws voor alle betrokken Nederlandse en Europese ondernemers en onderzoekers, maar ook voor ESTEC in Noordwijk.”

Investeringen via programma’s Europees Ruimtevaartagentschap

De 23 lidstaten van de ESA spreken elke 3 jaar met elkaar af hoeveel ze gezamenlijk investeren in ruimtevaart. In de periode 2020-2022 droeg Nederland € 283,5 miljoen aan ESA-programma’s bij. In 2023-2025 was dat € 319,8 miljoen, met daarnaast een incidentele ophoging van € 53,6 miljoen. De Nederlandse bijdrage voor 2026-2028 komt nu op € 453,3 miljoen.



Eind 2023 heeft het kabinet bovendien € 22,2 miljoen extra vrijgemaakt om het vestigingsklimaat van de NL Space Campus te versterken, waar rondom Noordwijk startups, onderzoekers, studenten en mkb-toeleveranciers samenwerken. Deze bijdrage gaat naar de modernisering van ESTEC. Dat instituut zorgt jaarlijks voor zo’n € 500 miljoen aan bestedingen en vormt een investeringsmagneet in Nederland voor buitenlandse ruimtevaartbedrijven.