€ 66 miljoen naar innovaties met nanotherapie, halfgeleiders, voedsel, water

Innovatieve technologie is de basis van economische groei en onmisbaar voor onze gezondheid en veiligheid. Daarom investeert het ministerie van Economische Zaken in het ontwikkelen hiervan door samenwerking tussen innovatieve (mkb-)ondernemers en onderzoekers te financieren. 12 projecten - waarin meer dan honderd bedrijven, kennisorganisaties en overheden samenwerken - krijgen nu meer dan € 46,4 miljoen publieke ondersteuning. De partijen dragen zelf € 19,6 miljoen bij aan deze samenwerkingen binnen het Perspectief-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De 12 projecten houden zich bezig met strategische technologieën die van belang zijn voor een maatschappelijke en economische impact. Voorbeelden zijn de nieuwste generatie halfgeleiderchips, het verduurzamen van de Nederlandse voedselproductie, het ontwikkelen van nieuwe waterzuiveringstechnieken, maar ook gepersonaliseerde nanotherapieën voor kankerbehandeling. Deeltjes van een nano- tot een micrometer groot zorgen dan dat medicijnen op specifieke plekken in het lichaam terecht komen.

Minister Vincent Karremans (Economische Zaken): “Al meer dan 15 jaar draagt het Perspectief bij aan technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen én economische groei. Juist in een tijd waarin innovatie essentieel is voor onze gezondheid, veiligheid en welvaart, is het van groot belang dat onderzoekers en ondernemers samen optrekken. Door publiek-private samenwerking te stimuleren en gericht te investeren in kennisontwikkeling, zorgen we ervoor dat Nederland ook in de toekomst voorop blijft lopen. En dat we met onze sterke kennisbasis uiteindelijk ook geld blijven verdienen.”

Perspectief gericht op meer technologieontwikkeling in Nederland

Perspectief is een programma van de NWO, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Het programma daagt onderzoekers uit om samenwerkingsprojecten te vormen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden voor onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en diverse sleuteltechnologieën zoals fotonica, biotechnologie en AI.



Samen werken de projectdeelnemers aan technologische innovaties met maatschappelijke impact en het creëren van economische kansen voor Nederland. Daarmee leveren de projecten een bijdrage aan het innovatiebeleid van het ministerie van EZ. Ondernemers en onderzoekers kunnen de komende 6 jaar met deze ondersteuning aan de slag.



NWO heeft besloten om in 2025 extra projecten binnen deze ronde toe te wijzen vanwege de goede kwaliteit van de voorstellen. Hiervoor is eenmalig € 20 miljoen toegevoegd aan het beschikbare budget dat daardoor € 46,4 miljoen bedraagt.



