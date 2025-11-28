Benoeming burgemeester Lansingerland

De heer drs. H. (Rik) van der Linden wordt burgemeester van de gemeente Lansingerland. De ministerraad heeft op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten om hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 18 december 2025.

De heer Van der Linden (58 jaar) is lid van de ChristenUnie. Hij is momenteel wethouder in de gemeente Dordrecht.

Op dit moment is Jules Bijl (D66) waarnemend burgemeester van Lansingerland.