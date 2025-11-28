Nederland stelt 10 miljoen euro extra beschikbaar voor noodhulp aan Soedan

Nederland stelt € 10 miljoen extra beschikbaar voor noodhulp aan Soedan. Dat maakte Staatsecretaris de Vries voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bekend. Het geld is bestemd voor acute hulp aan de Soedanese bevolking en gaat naar het Sudan Humanitarian Fund van de Verenigde Naties.

Staatsecretaris de Vries: “Soedan is de grootste humanitaire crisis van dit moment, meer dan 21 miljoen mensen hebben te maken met acute voedselonzekerheid en hongersnood is vastgesteld in delen van het land. De recente gewelddadigheden in de stad El Fasher en bredere Darfoer regio hebben de noden alleen maar doen toenemen. Het is heel belangrijk dat we als Nederland extra hulp geven, en dat we de internationale druk blijven opvoeren voor een staakt-het-vuren en naleving van het humanitiar oorlogsrecht, inclusief verbeterde toegang tot humanitaire hulp en bescherming van hulpverleners.”

Oplaaiend geweld in Darfoer

Het beleg en de inname van de stad El Fasher heeft tot wreedheden onder de burgerbevolking geleid en tot nieuwe stromen vluchtelingen. In Tawila, eveneens in Darfoer kwamen in korte tijd meer dan 650.000 vluchtelingen aan, waardoor er tekort is aan vrijwel alles. In Soedan is er tekort aan voedsel, water en medicijnen. Daarnaast blijft het lastig om Soedanezen te bereiken die de hulp hard nodig hebben, door onveiligheid en logistieke problemen, maar ook door administratieve belemmeringen. In gebieden die heel lastig te bereiken zijn, spelen lokale inwoners een belangrijke rol bij de hulpverlening. Vrouwen en jongeren pakken vaak op vrijwillige basis de handschoen op en bieden voedsel, bescherming en medische hulp. Met de Nederlandse bijdrage kan het Sudan Humanitarian Fund deze lokale initiatieven blijven ondersteunen.

Hulp aan Soedan

De extra bijdrage brengt de Nederlandse steun voor noodhulp aan Soedan in 2025 op een totaal van ruim €33 miljoen (onder meer door de Nederlandse bijdragen aan de Dutch Relief Alliance en de Rode Kruis- en Rode Halvemaanbeweging). Nederland heeft eerder al een bijdrage van €16 miljoen aan het Sudan Humanitarian Fund gedaan en helpt de Soedanezen ook via andere kanalen. Zo maakt het VN-noodhulpfonds (CERF) in 2025 47 miljoen Amerikaanse dollar vrij voor hulp aan het land. Nederland draagt elk jaar €55 miljoen bij aan dit fonds. Daarnaast draagt Nederland bij aan de opvang van Soedanese vluchtelingen in de buurlanden. Ruim 9 miljoen mensen zijn intern ontheemd, en 4 miljoen Soedanezen zijn gevlucht naar de omliggende landen.