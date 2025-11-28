Transitiedocument beschikbaar na afloop RTB voor vluchtelingen uit Oekraïne

Sinds de grootschalige inval van Rusland in Oekraïne zijn miljoenen Oekraïners gevlucht en opgevangen in de Europese Unie. Nederland biedt op dit moment opvang aan zo’n 135.000 vluchtelingen uit Oekraïne op grond van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). De RTB is in juni 2025 verlengd tot en met 4 maart 2027.

Het is nog onzeker hoe lang de oorlog zal voortduren. Daarom heeft het kabinet een langetermijnplan opgesteld voor de periode na het aflopen van de RTB. Na beëindiging van de RTB komen vluchtelingen uit Oekraïne in aanmerking voor een tijdelijk transitiedocument dat drie jaar geldig is. Dit geldt alleen voor vluchtelingen die tijdelijke bescherming hebben op grond van de RTB. De eerste hoofdlijnen van dit beleid zijn opgenomen in de verzamelbrief Opvang Oekraïne van 4 juli 2025 en zijn nu verder uitgewerkt in de verzamelbrief van 28 november 2025.

Transitiedocument

Het transitiedocument is alleen beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne die tijdelijke bescherming hebben onder de RTB. Daarnaast moeten zij een openbare-ordetoets succesvol doorlopen en hun lopende asielaanvraag intrekken. De IND verleent het transitiedocument ambsthalve, dit betekent dat vluchtelingen die eerder bescherming kregen niet zelf een aanvraag hoeven te doen voor een transitiedocument. Het transitiedocument geeft vluchtelingen uit Oekraïne tijd om zich te oriënteren op vrijwillige terugkeer en gemeenten een meerjarig perspectief rondom de opvang.

Rechten en plichten

Bij het transitiedocument horen verschillende rechten, plichten en voorzieningen. Deze worden op termijn beschikbaar gesteld, zodat vluchtelingen uit Oekraïne zoveel mogelijk kunnen meedoen en bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Zo kunnen zij met een transitiedocument werken zonder tewerkstellingsvergunning, een zorgverzekering afsluiten en studeren tegen een laag tarief. Ook wordt de opvang omgezet naar huisvesting waar dat kan, zodat ze zelf huur kunnen betalen. In het voorjaar van 2026 geeft het kabinet meer informatie over de rechten, plichten en voorzieningen die bij het transitiedocument horen. Zie voor meer informatie: Langetermijnbeleid: terugkeer en verblijf | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl

Terugkeerprogramma

Het langetermijnplan zet in op vrijwillige terugkeer naar Oekraïne. Hiervoor ontwikkelt Nederland een terugkeerprogramma dat aansluit bij de wederopbouw van Oekraïne. Nederland biedt vluchtelingen uit Oekraïne die terug willen keren praktische hulp bij bijvoorbeeld het regelen van reisdocumenten en vervoer. Vluchtelingen uit Oekraïne die nu al willen terugkeren naar Oekraïne kunnen ondersteuning vragen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek: Hulp bij terugkeer naar Oekraïne | Dienst Terugkeer en Vertrek.