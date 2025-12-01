Subsidie naar Groningen, Land van Cuijk en Zwolle voor aanpak winkelgebied

3 gemeenten - Groningen, Land van Cuijk en Zwolle - krijgen in totaal € 6 miljoen van het ministerie van Economische Zaken om hun winkelgebied of winkelstraat aan te pakken. Eind 2024 vond de vierde en laatste toekenning plaats uit het Programma Impulsaanpak Winkelgebieden (€ 88 miljoen). De 3 genoemde gemeenten dienden projecten in die voldeden aan alle eisen, maar waarvoor toen geen budget meer was. Voor de financiering is nu alsnog ruimte gemaakt in de begroting van het ministerie.

In veel gemeenten is het aantal leegstaande winkels de afgelopen jaren toegenomen. Met de Impulsaanpak Winkelgebieden vinden daarom investeringen plaats om lokaal de economie te steunen. Door bijvoorbeeld het winkelgebied anders vorm te geven en de kwaliteit van panden en de openbare ruimte aan te pakken, zijn deze gebieden aantrekkelijker om te winkelen, wonen en ondernemen. De gemeente Groningen gaat aan de slag in het centrum van Haren, Land van Cuijk in het centrum van Sint Anthonis en Zwolle in de noordelijke binnenstad (Broerenkwartier).



In de projecten die een bijdrage ontvangen, is aandacht voor zaken als looproutes, de afwisseling van het winkelaanbod, toegankelijkheid en de uitstraling. Er is daarnaast inzet op het compacter en daarmee aantrekkelijker maken van het winkelgebied. Bijvoorbeeld door winkelpanden te bestemmen voor andere functies, zoals extra woningen en openbaar groen.

Minister Karremans (Economische Zaken): “Aantrekkelijke winkelgebieden zijn belangrijk voor zowel (mkb-)ondernemers, bezoekers als bewoners. Ze dragen ook bij aan de leefbaarheid en samenhang en dat moeten we allemaal koesteren. Als ministerie hebben we meer dan 40 gemeenten daarom financiële ondersteuning gegeven om winkelgebieden samen met private partijen aantrekkelijker te kunnen maken. Deze publieke en private investeringen samen leiden tot structurele vernieuwing en toekomstbestendige binnensteden en dorpscentra.”

Tientallen miljoenen investeringen en 13.000 m2 winkelruimte sanering

Na 4 toekenningsronden is met alle plannen 13.000 m2 winkelruimte gesaneerd en wordt meer dan € 90 miljoen extra geïnvesteerd in de openbare ruimte. De woningbouwopgave speelt bij de projecten een belangrijke rol. Met inzet van de regeling worden meer dan 5000 woningen gerealiseerd, waaronder ongeveer 1800 sociale huurwoningen en 1800 betaalbare woningen.