Vogelgriep vastgesteld in Nijkerk

In Nijkerk, provincie Gelderland, is vogelgriep vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf voor eenden. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 4.700 eenden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

In de 1-kilometerzone rondom deze nieuwe besmette locatie bevindt zich 1 ander pluimveebedrijf. Dit bedrijf worden bemonsterd op de aanwezigheid van het vogelgriepvirus en gedurende 14 dagen intensief gemonitord. In de 3-kilometerzone liggen 5 bedrijven, die door de NVWA worden gescreend. In de 10-kilometerzone liggen 144 bedrijven. Een aantal van deze bedrijven bevindt zich ook in de beperkingszone rondom de besmettingen in Terschuur op 17 november en 23 november jl.

Vervoersverbod

Voor de gehele beperkingszone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.

Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Traceringsonderzoek

De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten, of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf. Deze maatregelen worden via een update van dit persbericht en via de online-kanalen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) gemeld.