Vogelgriep vastgesteld in Weert

In Weert, provincie Limburg, is vogelgriep vastgesteld bij een kweekcentrum van flamingo’s en kraanvogels. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden circa 120 flamingo’s en kraanvogels geruimd in de verblijven waar dieren positief zijn getest op vogelgriep. De voor vogelgriep gevoelige dieren in de overige verblijven worden intensief gemonitord door de NVWA.

In de 1-kilometerzone liggen 3 andere pluimveebedrijven. Binnen de 3-kilometerzone liggen 8 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden gescreend op de aanwezigheid van het vogelgriepvirus en gedurende 14 dagen intensief gemonitord. In de 10-kilometerzone liggen 95 pluimveebedrijven.

In totaal zijn er meer vogels aanwezig die gevoelig zijn voor vogelgriep. Op grond van Europese regelgeving is het mogelijk om af te wijken van de verplichting om alle dieren op een besmette locatie te ruimen als het gaat om dieren met een hoge culturele of educatieve waarde. Het ruimen van alle aanwezige vogels is in dit geval niet proportioneel. Daarom wordt goed gekeken welke dieren wel en niet geruimd worden. Vogels die niet worden geruimd, worden apart gehouden en op een later moment opnieuw getest. Ook moeten alle aanwezige vogels verplicht worden afgeschermd voor publiek voor een periode van 3 weken.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Traceringsonderzoek

De NVWA voert traceringsonderzoek uit naar riskante contacten. Hiermee wordt onderzocht of er producten, of pluimvee, van en naar deze locatie zijn vervoerd in de periode voorafgaand aan de melding. Indien nodig volgen aanvullende maatregelen, zoals extra bemonstering of het blokkeren van een riskant contactbedrijf. Deze maatregelen worden via een update in dit persbericht en via de online-kanalen van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) gemeld.