Internetconsultatie: Verhoging minimumjeugdloon 2027

Het minimumjeugdloon voor jongeren van 16 tot en met 20 jaar wordt per 1 januari 2027 verhoogd. Dat heeft het kabinet afgelopen voorjaarsbesluitvorming besloten. Er kan vanaf vandaag per internetconsultatie gereageerd worden op dit voorstel.

Met de geplande verhoging zorgt het kabinet dat jongeren er financieel op vooruit gaan. In onderstaand overzicht staan de huidige percentages van het minimumjeugdloon en de percentages waarmee het minimumjeugdloon vanaf 2027 van het minimumloon wordt afgeleid.

Minimumjeugdloon Leeftijd Huidige staffel Huidig bedrag Na verhoging 21 jaar en ouder 100% € 14,40 100% 20 jaar 80% € 11,52 87,5% 19 jaar 60% € 8,64 75% 18 jaar 50% € 7,20 62,5% 17 jaar 39,5% € 5,69 50% 16 jaar 34,5% € 4,97 40% 15 jaar 30% € 4,32 30%

Via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) zal het minimumjeugdloon worden aangepast. In dezelfde AMvB wordt ook het (nu lagere) minimumjeugdloon voor studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het middelbaar beroepsonderwijs gelijkgetrokken met het reguliere minimumjeugdloon. Daarnaast wordt een minimumjeugdloonpercentage van 55% van het minimumloon voor 15-jarigen in Caribisch Nederland geïntroduceerd, waar op dit moment nog geen minimumloonpercentage voor deze leeftijd is vastgelegd.

Wilt u meedenken over dit onderwerp? Belangstellenden kunnen tot 15 januari 2026 reageren op de internetconsultatie.