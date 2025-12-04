Nieuwe toekenningen: €150 miljoen voor nieuwe woningen in heel Nederland

Gemeenten ontvangen in totaal circa €150 miljoen voor de bouw van ruim 16.5 duizend woningen. Dat maakt Mona Keijzer, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, vandaag in een Kamerbrief bekend. Met de toekenning van middelen uit drie financiële regelingen komen projecten in heel Nederland van de grond die anders niet haalbaar zouden zijn. Zo krijgen woningzoekenden, en in het bijzonder studenten en andere aandachtsgroepen, sneller zicht op een betaalbare woning.

De aanvragen van gemeenten voor de bouw van ruim 16,5 duizend woningen zijn toegekend. Zij ontvangen bijdragen vanuit de Woningbouwimpuls (Wbi), de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA), én voor betaalbare woningen specifiek in de regio Eindhoven uit de Woningbouwversnelling Metropoolregio Eindhoven (WMRE).

“Gemeenten blijven met goede voorstellen voor woningbouwprojecten komen. Ook voor groepen die onze bijzondere aandacht nodig hebben, zoals studenten en dak- en thuislozen. En ook de gemeenten in de Regio Eindhoven, die zich gezamenlijk inspannen om aan de grote vraag naar woningen daar te voldoen, hebben veel goede voorstellen ingediend. Dat is goed nieuws voor woningzoekenden”, aldus Keijzer.

In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, ASML en 21 gemeenten, heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor woningbouw in de Metropoolregio Eindhoven. Extra woningbouw in deze regio is noodzakelijk om de economische groei te faciliteren. In deze eerste tranche van de WMRE ontvangen 5 gemeenten samen €22,2 miljoen voor de bouw van 1.700 woningen.

Vijftien gemeenten ontvangen Wbi voor de bouw van 6.712 woningen

Met de Wbi ondersteunt het Rijk gemeenten sinds 2020 bij de bouw van meer en betaalbare woningen. Het Rijk dekt vanuit de Wbi maximaal 50% van de publieke kosten die gemeenten maken bij woningbouwprojecten. Aanvragen worden beoordeeld door de onafhankelijke Toetsingscommissie Woningbouwimpuls, waarop deze advies uitbrengt aan de Minister.

In deze zevende ronde worden 16 aanvragen gehonoreerd in 14 gemeenten en 1 stadsregio, samen goed voor 6.712 woningen. Hiervan is 76% betaalbaar. Gemeenten ontvangen in totaal €48,7 miljoen aan bijdragen uit de Wbi. De gemiddelde bijdrage per woning, in de projecten die Wbi ontvangen, is ruim €9.000. Voor deze ronde was €120 miljoen beschikbaar. Het totaalbedrag waarvoor gemeenten aanvragen deden was €66 miljoen.

Sinds de eerste tranche in 2020 zijn ruim 230.000 woningen gestart met een bijdrage uit de Wbi, waarvan 68% betaalbaar. De regeling keert in 2026 in vernieuwde vorm terug. Aanvullend op de Realisatiestimulans, een vaste bijdrage van € 7.000 per betaalbare woning waarvan de bouw is gestart, is de Wbi bestemd voor complexe projecten die alleen met extra investeringen van de grond komen.

RHA voor studenten ruim overvraagd, totaal €74,3 miljoen toegekend

In deze tranche van de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen was €60 miljoen beschikbaar, waarvan €30 miljoen voor de realisatie van (onzelfstandige) studentenwoningen. Voor deze laatste categorie kwamen zoveel goede aanvragen binnen dat besloten is het budget op te hogen van €30 miljoen naar €49 miljoen. Voor de reguliere RHA worden aanvragen voor een totaal van €25,3 miljoen gehonoreerd.

In totaal worden deze ronde vanuit de RHA 80 projecten ondersteund, met een totale bijdrage van €74,3 miljoen. Hiermee komt de bouw van 8.251 nieuwe woningen van de grond. Daarvan zijn 5.446 voor studenten en 2.805 woningen voor overige aandachtsgroepen.

Met de RHA ondersteunt het Rijk gemeenten bij de bouw van betaalbare huurwoningen voor aandachtsgroepen; mensen met een specifieke woonvraag die zich in een kwetsbare positie bevinden en daardoor begeleiding en ondersteuning nodig hebben. De RHA in haar huidige vorm eindigt met deze laatste tranche en gaat op in de Realisatiestimulans.