Benoeming lid Kiesraad

Mr. Flora Lagerwerf-Vergunst wordt lid van de Kiesraad per 1 januari 2026. De ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Flora Lagerwerf-Vergunst heeft brede bestuurlijke ervaring in diverse gremia en uitgebreide politiek-bestuurlijke kennis. Momenteel is zij senior raadsheer in het Gerechtshof Den Haag en lid van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Eerder was zij lid van de Eerste Kamer en de Staatscommissie Parlementair Stelsel, en werkte zij bij het Openbaar Ministerie.

Flora Lagerwerf-Vergunst volgt Laetitia Griffith op, die tot 1 december 2025 lid was van de Kiesraad.