Modernisering vervanging en verlof van politieke ambtsdragers ter consultatie

De ministerraad heeft ingestemd met het in consultatie brengen van het wetsvoorstel Wet modernisering vervanging en verlof van politieke ambtsdragers van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit wetsvoorstel actualiseert de huidige regelingen rondom vervanging en verlof van volksvertegenwoordigers en decentrale dagelijks bestuurders, zodat deze beter aansluiten bij de praktijk. Het wetsvoorstel introduceert onder andere een flexibilisering van de vervangingstermijnen en een uitbreiding van de verlofvormen voor dagelijks bestuurders.

Behoefte aan modernisering

Diverse gemeenteraden hebben eerder opgeroepen om de vervangingsregeling voor raadsleden te moderniseren. Naar aanleiding hiervan heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties advies gevraagd aan het Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers (ARPA). In de kabinetsreactie op dit advies is toegezegd dat een wetsvoorstel zou volgen om de regelingen te actualiseren en te verruimen.

Belangrijkste onderdelen van het wetsvoorstel

In hoofdlijnen regelt het wetsvoorstel vier punten:

Flexibelere vervangingstermijnen

De huidige vervangingsperiode van 16 weken voor volksvertegenwoordigers en dagelijks bestuurders (bij zwangerschap en bevalling of ziekte) kan worden verlengd met periodes van 4 weken, tot maximaal 32 weken. De totale vervangingsduur per zittingsperiode blijft 48 weken.

Vervanging bij start ambtsperiode mogelijk

De wettelijke belemmering om bij de aanvang van het ambt wegens zwangerschap en bevalling te worden vervangen, wordt weggenomen.

Nieuwe terminologie in de Kieswet

De term tijdelijk ontslag vervalt. In plaats daarvan kunnen volksvertegenwoordigers tijdelijk van hun ambt worden ontheven bij zwangerschap en bevalling of ziekte.

Uitbreiding verlofvormen voor dagelijks bestuurders

Voor dagelijkse bestuurders worden verlofvormen uitgebreid, zoveel mogelijk in lijn met de Wet arbeid en zorg (Wazo). Het gaat onder meer om geboorte- en zorgverlof.

Consultatieperiode

Het wetsvoorstel ligt tot en met medio februari (online) ter consultatie voor en is hier te vinden. Onder meer beroepsverenigingen, belangenorganisaties en andere betrokken partijen worden uitgenodigd om te reageren.