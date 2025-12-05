Nieuw dashboard voor meer overzicht van externe inhuur

De rijksoverheid heeft een dashboard voor externe inhuur gepubliceerd. Het dashboard geeft centraal en toegankelijk inzicht in de omvang van externe inhuur en het aantal openstaande vacatures per ministerie.

Hiermee ontstaat een duidelijker beeld van waar binnen de rijksoverheid externe inzet plaatsvindt en waar personele tekorten spelen. Het dashboard is vanaf vandaag beschikbaar op dashboards.rijksoverheid.nl. Dit is naar aanleiding van de zogeheten Roemernorm, waarin in 2010 is afgesproken dat de uitgaven aan externe inhuur maximaal 10% van de totale personeelsuitgaven mogen zijn. De afgelopen jaren is deze norm overschreden en het kabinet wil de externe inhuur de komende tijd weer terugbrengen.

Het dashboard wordt twee keer per jaar geactualiseerd, met de stand per 1 juli en de stand per 31 december.

Tussenstand eerste halfjaar 2025

Het dashboard laat op dit moment de tussenstand zien over de eerste helft van 2025, met peildatum 1 juli 2025. De rijksbrede inhuur blijft hoger dan de Roemernorm. Dat komt onder meer vanwege schaarse expertise op bijvoorbeeld ICT-gebied. Binnen BZK/VRO is dit jaar minder ingehuurd, maar door de departementale herschikking van Herstel Groningen naar BZK blijft het totale inhuurpercentage per 1 juli vrijwel gelijk.

Het huidige dashboard betreft een tussenstand. In de jaarverslagen van de departementen, die in mei verschijnen, zal worden gerapporteerd over de totale uitgaven aan externe inhuur en een toelichting worden gegeven als de norm wordt overschreden. Het rijksbrede overzicht externe inhuur wordt opgenomen in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk - en tevens in het nieuwe dashboard.

Verantwoordelijkheid departementen

Het terugdringen van externe inhuur is een verantwoordelijkheid van de departementen zelf. Zij beoordelen of externe inzet in specifieke gevallen noodzakelijk is voor taakuitvoering en dienstverlening. De gegevens in het dashboard zijn door alle departementen aangeleverd.



Het dashboard is hier te vinden.