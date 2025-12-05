Wetsvoorstel uitbreiding eilandsraden en bestuurscolleges BES naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel om de eilandsraden en bestuurscolleges van Bonaire, Sint Eustatius en Saba uit te breiden gaat naar de Tweede Kamer. In de ministerraad is, na advies van de Raad van State, ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Marum van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Als de wet wordt aangenomen, neemt het aantal eilandsraadsleden bij de verkiezingen van 17 maart 2027 geleidelijk toe. Bonaire krijgt er twee bij (van 9 naar 11), Sint Eustatius en Saba gaan van 5 naar 7 eilandsraadsleden. Ook het aantal gedeputeerden groeit: op Bonaire van 3 naar 4, en op Sint Eustatius en Saba van 2 naar 3. Het verhogen van het aantal eilandsraadsleden en eilandgedeputeerden, vormt onderdeel van de herziening van de Wet op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (WolBES) en is versneld naar voren gehaald.

Meegroeien

De eilandsraden en bestuurscolleges worden uitgebreid omdat het aantal raadsleden en gedeputeerden sinds 2010 niet is aangepast aan de groei van het inwonersaantal. Daarnaast is het aantal volksvertegenwoordigers en bestuurders op Saba en Sint Eustatius lager dan het aantal volksvertegenwoordigers en bestuurders in gemeenten met een vergelijkbare omvang. De eilanden gaven zelf aan dat er te weinig gedeputeerden zijn voor de grote hoeveelheid werk. Met dit wetsvoorstel krijgen de eilanden meer bestuurskracht om belangrijke uitdagingen aan te pakken.