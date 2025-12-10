Ambassadeursconferentie 2026: diplomatie in een veranderende wereld

Van maandag 2 februari tot en met donderdag 5 februari 2026 vindt de jaarlijkse Ambassadeursconferentie plaats. De ambassadeurs, permanent vertegenwoordigers en consuls-generaal die Nederland wereldwijd vertegenwoordigen, komen dan in Den Haag bijeen. Daar bespreken zij hoe ze - in een wereld met snel verschuivende geopolitieke en economische machtsverhoudingen - de belangen van Nederland het beste kunnen behartigen.

Programma

Op de Ambassadeursconferentie 2026 wordt besproken wat nodig is voor een daadkrachtig, doeltreffend en toekomstbestendig buitenlands beleid. Dit jaar ligt de nadruk op het versterken van onze positie binnen de EU en de NAVO en het verdiepen van relaties met regio’s rond Europa, opkomende niet-westerse landen en de meest kansrijke markten. Deze samenwerking is essentieel voor het vergroten van de veiligheid en weerbaarheid van Nederland.

Tijdens de conferentie gaan de bewindspersonen van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp in gesprek met de diplomaten over de strategische keuzes waar Nederland voor staat. Ook worden zij ontvangen door Zijne Majesteit de Koning en zijn er gesprekken met onder anderen de minister-president en leden van de Eerste en Tweede Kamer.

Op dinsdag 3 februari bezoeken de ambassadeurs het Cleantech Park in Arnhem. Daar vindt de jaarlijkse bedrijvendag plaats. In deze regio vinden verschillende bedrijfsbezoeken plaats en gaan de ambassadeurs met ondernemers in gesprek over handels- en exportmogelijkheden.

Wereldwijd netwerk

Nederland beschikt wereldwijd over 113 ambassades, 27 consulaten-generaal, 12 permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties zoals de EU, de VN en de NAVO, en 2 ambassadekantoren. Samen vormen zij het netwerk dat dagelijks werkt aan veiligheid, welvaart en waarden in het buitenland.