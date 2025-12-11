Huurbeleid 2026: voorstel huurregister in consultatie en modernisering servicekosten per 1 juli

Een voorstel voor het huurregister gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 in internetconsultatie. Een register draagt bij aan meer rechtsbescherming en gelijkwaardigheid tussen huurder en verhuurder. Ook kan de overheid met de informatie uit het register gerichter beleid maken voor de huursector. Dat schrijft minister Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer over verschillende ontwikkelingen in het huur- en woonbeleid.

Een huurregister moet inzicht geven welke woning door wie wordt verhuurd. De minister gaat het register uitwerken samen met gemeenten, vertegenwoordigers van huurders en verhuurders, potentiële uitvoerders.

Wet servicekosten per 1 juli van kracht

De minister werkt aan een regeling servicekosten voor de invoering van de Wet modernisering servicekosten. Deze wet gaat in per 1 juli 2026. Hierin wordt vastgelegd welke zaken onder servicekosten mogen vallen. In de consultatieversie van de regeling stond een maximum voor servicekosten van zonnepanelen, waarop door veel partijen kritisch is gereageerd. De minister bekijkt nog hoe de berekening van de servicekosten voor zonnepanelen vorm krijgt. De vergoeding die verhuurders kunnen vragen moet in verhouding zijn met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Hiermee laat de minister het in de consultatie voorgestelde maximum los. Hierop kwamen veel kritische reacties omdat het bedrag te laag zou zijn in verhouding met de kosten.

Financiële evaluatie: voldoende middelen voor uitvoering

Uit een financiële evaluatie van de Wet goed verhuurderschap, Wet betaalbare huur en Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten blijkt dat gemeenten op dit moment voldoende geld hebben voor de uitvoering van de taken die zij met de drie wetten hebben gekregen. Er komen minder meldingen binnen bij de gemeentelijke meldpunten voor ongewenst verhuurgedrag dan vooraf verwacht. Mogelijk zijn de meldpunten nog niet voldoende bekend. Ook zijn gemeenten nog volop praktijkervaring aan het opdoen met de drie wetten. In de brief gaat de minister in op de stappen die zij zet om gemeenten te helpen hun meldpunten onder de aandacht te brengen.

Nieuwe opleiding bouw- en woontoezicht

De minister heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland en verschillende gemeenten gewerkt aan een landelijke opleiding voor gemeentelijke toezichthouders en handhavers. Hiervoor zijn de zogeheten eindtermen vastgesteld waar opleiders allemaal mee gaan werken, met daarin ruime aandacht voor actuele huurwetgeving. Dit helpt gemeenten aan toezicht- en handhavingsmedewerkers met de juiste kennis en vaardigheden over huurbeleid.

Bestuurlijke afspraak met de NPLV-regio’s

Tot slot schrijft de minister dat ze – binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) – bestuurlijk samenwerkt met de regio’s om de kansen van actueel woonbeleid te benutten. Zo willen de NPLV-regio’s sterkere en leefbare wijken creëren, de doorstroom op de woningmarkt verbeteren en meer mogelijkheden bieden aan bewoners die willen doorgroeien.