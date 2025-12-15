Koning en minister-president ontvangen president van Oekraïne

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Schoof ontvangen dinsdag 16 december 2025 president Zelensky van Oekraïne.

De minister-president ontvangt president Zelensky dinsdagmiddag op het Catshuis voor een delegatielunch. Hierbij zijn ook minister Van Weel van Buitenlandse Zaken en minister Brekelmans van Defensie aanwezig. Tijdens de ontmoeting zal onder meer gesproken worden over de vredesbesprekingen en onze onverminderde steun voor Oekraïne.

Aansluitend wordt de president door de Koning in audiëntie ontvangen op Paleis Huis ten Bosch.

Eerder die dag spreekt minister-president Schoof tijdens een internationale ministeriële conferentie die in het teken staat van het Oprichtingsverdrag voor een Internationale Claimscommissie voor Oekraïne. Deze conferentie vindt plaats onder gastheerschap van de Raad van Europa en Nederland in het World Forum in Den Haag. Ook minister Van Weel van Buitenlandse Zaken is hierbij aanwezig.